勞力士製錶廠解構 高科技與精湛手工技藝建構傳奇

腕錶界裡有誰的地位抵得上勞力士？這個家傳戶曉的名字，為甚麼在芸芸眾多富有歷史及傳統的品牌之中，總是能夠佔有特別的一席位？原因就在於他們對於製錶技術提升及材質開發的投入度，大至錶殼，小至機芯零件，通通都是在勞力士自己的製錶廠研發及製造。今天我們就來了解一下勞力士創意及匠心的重鎮 ─ 位於日內瓦及比爾的製錶廠。

(圖片來源：Rolex)

勞力士的研發及生產基地分別位於日內瓦及比爾，日內瓦的兩個基地主要負責錶殼、錶帶及錶盤的開發、生產與品質管理，以及寶石鑲崁的工序。而在2012年落成，佔地9.2萬平方米，位於比爾的製造所則彙集了所有機芯生產相關的活動。

(圖片來源：Rolex)

巨大的比爾製錶廠整合了所有機芯的製造工序，讓勞力士能掌握生產的全部細節。這安排既方便新技術的研發，亦能確保生產的機芯性能可靠。

(圖片來源：Rolex)

藍遊絲、恆動擺鉈等，喜愛鐘錶的你相信不會對這些感到陌生。而這些科研專利成果都是在比爾製錶廠自行生產，絕不假手於人，勞力士因而可以好好控制由設計到生產的每個步驟。

(圖片來源：Rolex)

說起鐘錶製作，是不是通常都會浮現鐘錶師坐在工作台前，細心鑲崁每個部件的畫面？其實，在鐘錶師背後的物流支援系統也是無名英雄。勞力士的製造所完美地把科技與精湛的手工技藝配合，其自動存儲系統非常高效，不僅能優化生產流程及減少損耗，亦令勞力士的工作人員可以專注生產工序。存儲系統同時為工作室節省了大量的空間，從而令作業環境更人性化。

(圖片來源：Rolex)

當然，除了生產及研發的效能，製錶廠的環境本身亦是值得細味的地方。就以比爾製錶廠為例，它由可持續發展及節能為出發點。一個直徑七米的採光天井就像機芯結構，將自然光引入大樓的空間，配合綠化建築，既為工作人員提供一個舒適的工作環境，亦與比鄰的山巒及農田風光融和。