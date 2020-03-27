孖襟西裝要穿得對 時裝blogger、買手重新演繹穿搭法

近日孖襟西裝被各時裝blogger和買手追捧，令這一度被認為是老派的西裝款式強勢回歸。以下是幾條穿孖襟西裝時你不可不知的潛規則，但更需要學識的是怎樣把這經典的設計變成乎合現代的穿法。

圖片來源：Dmarge

圖片來源：Michael Andrews 不可扣錯鈕​ 孖襟西裝的設計是打橫排，一般來說分兩粒鈕、四粒鈕及六粒鈕三種，要知道的是孖襟西裝鈕不能亂扣。不論是四粒鈕還是六粒鈕，最右下角的鈕扣都不應扣上，而只是扣上面一顆鈕扣。因為這樣西裝便不會皺，而且感覺更輕鬆。而且隱藏在西裝內側的 「Anchor Button—暗扣」一定要扣上，因為能令西裝更平坦。

圖片來源：Imaxtree 膊頭 西裝的接縫應完美貼在你的的膊頭位置上而不是太長。

圖片來源： Brunello Cucinelli 西裝領（Lapel） 主要分為Peak、Notch和Shawl，前者是最普遍能穿上班或是休閒時的款式，而後者則多於宴會及隆重場合時穿著。

圖片來源： Kingssleeve 袖長 袖長必須在手掌中間相交位置，如果超過就太長了，而袖管本身亦應該舒適地貼著你的手臂。一般來說如果買街上的現成西裝都會有不合身的問題，度身訂造當然最完美但否則的話建議將買回來的現成西裝拿去裁縫修改。

圖片來源： Chuin-Kai Shih 下擺（Hemline） 孖襟西裝的下擺應剛好停在臀部，正確的褸長非常重要，否則看起來會有不合身的尷尬感覺。 雖然穿孖襟有以上多條規則，但就正正是需要熟悉規則，才可以逐一打破它們，把孖襟西裝重新演繹成適合你個性的穿法。

新派的孖襟西裝著法就要做到如意大利人經常掛在咀邊的「Sprezzatura」，意思是指一種打扮的方式，以一種散發出不經意的氣息但同時充滿魅力。近日在街頭看到的孖襟西裝造型，都是配以更輕鬆休閒的T恤或是hoodie，帶點街頭味的新派版本。你更可以把全部鈕扣一拼打開或是把手袖捲起，創造屬於你的穿衣態度。