眉鏡眼鏡就是有份專業感 誘陵美式熟男氣質

Browline Glasses，我們統稱為眉框眼鏡，屬於50、60年代的人氣款式，尤其在當年的美國甚為流行。時至今日，眉架款式層出不窮，有主攻經典的亦有改良過的2.0系列，視乎閣下需要。歷史證明有許多的名人政客他們本身都是眉架的支持者，而在鏡頭下所締造出的一幕幕經典畫面，至今仍叫人難以忘記。

在歷來流行過的眼鏡款式中，眉架算是最能夠表達出熟男氣質一面，不管平日你是需要穿著西裝抑或白色Tee加牛仔褲的率性打扮，眉架都能夠為你的配襯添上色彩。

Browline 、50、60年代身份象徵

我認為眉架最有趣的地方就是外型上較剛陽味 ，但實際卻適合女生佩戴，至於這種似是而非的感覺亦斷定了該款式在日後的人氣和定位。印象最深的必定是當年黑人民權領袖Malcolm X所佩戴模樣，聽說他擁有多副同款但不同顏色的眉架，其一舉一動更成為日後各大品牌取材的靈感來源。Malcolm X 的造型與台上演講時的作風亦成功建立出一個鮮明形象，特別在50、60年代的美國社會，著重階級觀念，而眉架的推出亦迅速成為政商及白領階級所追捧的對象，慢慢形成一種風氣。

American Culture 的重要一員

傳統美式Browline在風格上比較Classic，而常見做法就是利用板材建立出一個類似眉毛或帽子模樣，鏡片則以半外露式裝嵌。而簡潔的眉頂配以兩旁窩釘，保守中帶有氣派，貫徹「American Culture 」的設計風格。要數最具代表性的眉架作品，相信要回溯到1947年美國Shuron公司所創立的眼鏡品牌Ronsir。事實上它們不需幾年便能成為當時社會中最受歡迎與普及的流行作品，直至80年代眉架正式被演變為太陽鏡款，隨即被廣泛報道。隨著2000年的復古風潮再度回歸，眉架的設計亦變得多元化起來，不管是金屬或是全板材製作，它已成為時尚文化中不可或缺的一員。

Tom Hanks在《Catch me if you can》（圖片來源：電影劇照）

荷李活黑人型男Denzel Washington（圖片來源：網上圖片）

由Michael Douglas到哥哥張國榮

復古風一直是眼鏡設計中最重要的一環，由於經歷得起時間洗禮，不受任何框架所局限，因此市場上亦出現林林總總的復古鏡架，但製作技巧方面卻高下立見。在眉架的範疇中就以Shuron Ronsir 的ZYL以及Ray Ban的Clubmaster最為經典。但若果要數近代做得比較出色的話，相信來自日本的Yellows Plus以及Dita的設計同樣是值得你我關注。或許你們會跟我一樣對眉架特別情有獨鍾，這全因是受到電影或明星效應所影響，記得早在80年代中哥哥張國榮亦偶爾會戴上眉架出席各大傳媒訪問，其俊朗的外表並沒有被鏡框所遮蓋，令人印象深刻。歷史說明了很多的荷里活經典電影也需要用上眉架為角色增添色彩，而1993年由Michael Douglas所主演的Falling Down 更完美示範出角色受到欺壓而轉變出的性格分裂，眉架的出現更應記一功。

80年代中哥哥張國榮亦偶爾戴上眉架出席各大傳媒訪問，正所謂一日偶像一世偶像、型仔！（圖片來源：Selectspecs)

已故黑人民權領袖Malcolm X亦喜歡佩戴眉架出席各類演講活動，慢慢造成了其Iconic 式的標記。( 圖片來源：essence.com)

Quentin Tarantino 經典電影《Reservoir Dogs》中，Tom Roth所戴的正是Ray Ban的型號Clubmaster。(圖片來源：sunglassesid.com）

影星Kevin Costner於電影JFK中亦戴上眉架，為造型添上色彩。(圖片來源：nola.com)

日本眼鏡品牌Yellow Plus亦推出過多款眉架作品，但感覺上卻與傳統美式風格有所不同，YP著重時代感多一點。（圖片來源：上目眼鏡店）