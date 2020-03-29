高級鐘錶不走傳統 滲入男人愛玩元素

與女士們大不同，只有男人由小到大都愛玩具；玩具對於男人從來都有數之不盡的話題，他們鍾情的玩具某程度上都會反映出個人的生活態度與品味。接下來要介紹玩具並非一般貨色，它們是由高級鐘錶品牌操刀的頂級珍品，售價由三萬多到70多萬不等，定價看似高昂，但當了解到當中蘊藏的技藝和背後的故事，以下作品絕對值回票價。

Hautlence ：腕上迷宮和彈珠機

以製作複雜機械腕錶而聞名的瑞士獨立品牌Hautlence，分別於2016及2017年推出Playground Labyrinth和Playground Pinball兩款不會報時的「腕錶」。先介紹Labyrinth，它的靈感是來自品牌CEO小時候愛玩的一款彈珠迷宮玩具，43.5 X 37mm錶殼以5級鈦金屬打造，迷宮的部分則以18K白金或玫瑰金製成，以全人手倒角及打磨，箇中工藝一絲不苟；彈珠方面，18K白金錶殼型號採用玫瑰金彈珠，玫瑰金錶殼則以用上全鉑金彈珠。Labyrinth雖然不是腕錶，但它也有一顆不是用來裝飾的錶冠，當彈珠成功落進迷宮出口的小孔後，只要轉動錶冠，彈珠便會從機械機芯慢慢帶到迷宮入口的小孔，整個運送過程非常治癒。兩個版本的Labyrinth各生產18枚，售價為12,000瑞士法郎。

至於較Labyrinth遲一年面世的Pinball，顧名思義就是把彈珠機微縮到同一尺碼、同一材質的錶殻之中。錶盤的佈局彈珠機無異，5級鈦金屬底層錶盤之上，加上一個表面光滑的藍寶石中層錶盤，層次感非常突出。眼利的讀者必定留意到錶殼右側有一個酷似三問錶的拉桿，沒錯！Hautlence就是用上三問腕錶的機械機制，一來軀動彈珠拉桿，二來為錶盤中央的各個轉輪提供動力，3顆彈珠會逐一隨機撞擊各個高速轉動中的轉輪，再落入不同的分數區域。美中不足的是，Pinball沒有Labyrinth的機械式重啟機制，當完成遊戲，用家要「手動」將三顆彈珠帶回起點。Pinball的產量只有18枚，售價為30,000瑞士法郎。

以彈珠迷宮為創作靈感的Labyrinth。（圖片來源：Hautlence）

以彈珠迷宮為創作靈感的Labyrinth。（圖片來源：Hautlence）

把彈珠機微縮到腕上的Pinball，採用複雜的三問錶機械機制運作。（圖片來源：Hautlence）

MB&F：願我會揸火箭

相信不少男士小時候都喜歡玩具火箭，雖然MB&F這支火箭算不上是一件玩具，但不多不少都能勾起一點童年回憶。這支名為Project LpX的火箭，是MB&F與專業放大鏡品牌Loupe System合力打造的攜帶式放大鏡。玩味十足的Project LpX由五個環環相扣的部分組成，它的基座由經陽極處理的鋁材製作，不須輔助電源也可於黑暗中自行發光，並不受溫度、濕度或高度影響。Project LpX的自行發光艙體半衰期為15年，NASA阿波羅計畫中的太空人也使用配備相同技術的手電筒。裝設緞面拋光精鋼與非鉸接式起落架的基座，讓 Project LpX 火箭可以直立擺放。

Project LpX的主體則是擺放Loupe System 放大鏡的倉庫，可以存放一至三個Loupe System的放大鏡，Project LpX本身則包含兩個放大鏡；倉門開關採用按鍵式的卡榫裝置組合，類似單反相機的鏡頭接環，組裝與拆卸簡單方便。Project LpX另搭載Loupe System專用的鏡頭夾，可將放大鏡夾於任何手機或平板電腦之上，拍攝微距照片或影片可謂事半功倍。

Project LpX由五枚模組化零件組成，堅固攜帶旅行箱提供完美防護，售價為CHF3,600。（圖片來源：MB&F）

Project LpX還備有紅色、黑色及綠色可供選擇，各限量99件。（圖片來源：MB&F）

（圖片來源：MB&F）

Jaquet Droz：栩栩如生的小鳥

壓軸介紹一件70多萬的玩具。這台由Jaquet Droz生產的Whistling Machine，靈感是來自一個古董鼻煙盒上一只會動也會發聲的機械小鳥，品牌的創始人正是製作這個機械人偶的巨匠，後來品牌亦以此為靈感創作了Charming Bird腕錶。這個限量生產僅8台的Whistling Machine，算得上是將Charming Bird腕錶的發聲人偶「放大」，再放置於一個玻璃箱之中，由於只用上3顆螺固定，整個機械結構尤如凌空放置。

Whistling Machine的結構雖然複雜，操作卻很簡單，只需於玻璃箱背面為機芯上鏈再按啟動掣，就可連續兩分鐘產生鳥鳴般的吹哨聲，人手製作的小鳥也會同步啟動，做出轉身、拍翼和張嘴等動作。至於手動上鍊自動玩偶機芯JAQUET DROZ MSIF的所有機械結構，包括主機板、發條鼓、調節器、氣泵、哨子等，都經過人手精心修飾。一枚Charming Bird腕錶盛惠300萬，70多萬的Whistling Machine絕對物有所值。

人手製作的小鳥會隨著吹哨聲同步做出轉身、拍翼和張嘴等動作。（攝：作者）

Jaquet Droz Whistling Machine限量生產僅8台，售價為 $766,800。（攝：作者）