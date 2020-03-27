【新冠肺炎下的TGIF】五款簡易雞尾酒調製教學（四）

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）第二波來襲，單日65宗確診個案令人提心吊膽，更出現在酒吧集團爆發現象，而政府亦擬立禁酒令，想飲酒？自己喺屋企調啦！

圖片來源：Cool Brew

Black Russian

材料：伏特加、咖啡利口酒

做法：將冰塊、60ml伏特加、30ml咖啡利口酒倒進酒杯內中攪勻便完成。

圖片來源：Punch

Godfather

材料：威士忌、杏仁酒

做法：將冰塊、90ml威士忌、30ml杏仁酒倒進酒杯內中攪勻便完成。

圖片來源：OX Lounge

Manhattan

材料：威士忌、甜苦艾酒、苦艾酒、苦精、橙皮

做法：

1. 將冰塊、50ml威士忌、各10ml的甜苦艾酒及苦艾酒，以及兩滴苦精倒進調杯中攪勻；

2. 將酒濾冰，並倒進已經加有冰塊的酒杯中；

3. 最後將切成橙皮放進杯中作裝飾便完成。

圖片來源：Freeimages

Sex On The Beach

材料：伏特加、桃味利口酒、蔓越莓汁、橙

做法：

1. 將一個橙切開四份，其中三份用作搾汁，餘下一份再切開一半留作裝飾；

2. 將橙汁、20ml蔓越莓汁、各25ml的伏特加及桃味利口酒倒進裝有冰塊的搖酒壺內搖勻；

3. 將酒濾冰，並倒進已經加有冰塊的酒杯中；

4. 最後將1/8個橙放進杯中作裝飾便完成。

圖片來源：Food Network

Tequila Sunrise

材料：龍舌蘭酒、紅石榴糖漿、橙、馬拉斯奇諾櫻桃

做法：

1. 一個半橙用作搾汁，餘下半個橙再切開一半留作裝飾；

2. 將橙汁及45ml龍舌蘭酒倒進裝有冰塊的酒杯中攪勻；

3. 將10ml紅石榴糖漿慢慢倒進酒杯，令其沉在底部；

4. 最後將1/8個橙掛在杯口並將馬拉斯奇諾櫻桃放進杯中作裝飾便完成。