【新紮車主必讀】經驗之談　車廂必備十寶　關鍵時刻救你一命

終於擁有自己的車，大家可能會好心急為新車扮靚，但放東放西，有時一些最基本的救命物品才是真正重要。一些不起眼的隨車物品平常或者一直用不著，然而這些「有備無患」的物品可能在某些時刻發揮關鍵作用。今天就來看看這十件汽車必備品。

(圖片來源： stjohns.org.nz)

急救包

其實一部分品牌的車早已經在車尾箱為配你備了一個急救包，裡面會有紗布、棉花、剪刀之類的基本用品。然而，在車廂裡額外準備一些膠布之類的急救用品亦是一個不錯的選擇。

(圖片來源：Auto Express)

電筒

當你在夜間需要檢查車輛，或需要求救時，電筒是非常實用的物品。當然, 記得定期檢查電筒有足夠的電量或有後備的電芯，如果在緊急的時候沒電......那麼恭喜你得到棍棒一支。

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毛毯

在車裡常備一條毛毯，無論是駕車上山觀星需要保暖，還是心血來潮想去海灘或公園享受大自然需要東西墊在地上，都十分便利。萬一遇到甚麼意外，要在車外等待時，你就更知道這毛毯的重要性了。

(圖片來源：Freepik)

工具箱

現在的新車通常都會在後備箱配備一些隨車的工具，例如千斤頂、輪胎扳手之類，然而這類工具通常功能都比較單一，所以新車主可以同時放置一個工具箱，配備一些一般的維修用具例如六角匙，試電筆之類的，這讓你能對更多出行時汽車出現的小問題進行基本維修。

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膠帶/絕緣膠帶

與工具箱同樣，膠帶能夠幫你進行各種緊急的維修，而且它的用途非常廣泛。

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後備輪胎

後備輪胎的重要性不言而喻，然而車主須定時確認備胎的狀況，確保有足夠的胎壓，同時車內要有上面提到用作更換輪胎的工具，要不然也是得物無所用。另外，亦需要留意有一些汽車的備胎需要特殊鑰匙才能使用。

(圖片來源： thesun.co.uk)

胎壓錶

胎壓過低會令輪胎損耗加快，爆胎的機率增加；胎壓過高則會讓輪胎抓地力變得不足，令控制性能變差。因此車內配備胎壓錶，定時檢查胎壓非常重要。

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雨傘

香港的天氣，特別是夏天遇到暴雨的情況非常多，因此常備雨傘的重要性，不用多說了吧。

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車用充電器

現在手機的地圖app都非常好用，所以很多車主基本上都是用手機作為導航。所以在車內準備一個車用充電器，確保手機的電量是非常重要的。

(圖片來源： thesun.co.uk)

地圖

你沒看錯，是老式的印刷版地圖。電子導航確實方便，然而電量、訊號、bug..... 可能出問題的地方也是很多的。