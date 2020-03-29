【新冠肺炎下食餐好】將星級名廚帶回家　即席炮製招牌美饌

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐香港已經兩個多月，人人在懼怕受到感染的惶恐之下不敢外出食飯，只好以親下廚或買外賣的方式解決，不過想要吃頓好的又怕到餐廳會有風險，不如試試讓廚師上門服務，安坐家中又能吃到好的，甚至是米芝蓮星級餐廳大廚親自炮製的招牌菜餚。

(圖片來源：Sebastian Coma)

面對嚴峻的肺炎疫情，餐飲業承受著重大打擊，尤其主打提供優質用餐體驗的高級餐廳更是首當其衝，要在此困境中存活過來，必須重新審視營運方法，當中擁有都爹利會館、奧卑利、Kaum at Potato Head Hong Kong、Mak Mak、208 Duecento Otto、Chachawan、Mono等多家人氣餐廳的佳民集團（JIA），最近就推出了「廚師在家」（Chef at home）大廚上門服務，將旗下多個頂級的廚師團隊帶到食客府上，即使安坐家中都可以品嚐到一眾星級名廚上門親自炮製的招牌美饌。

申請「廚師在家」餐飲服務的程序簡單，只需到專屬網址www.jiacatering.com/chefs填妥網上表格，JIA團隊便會於48小時內回覆及確認，在約定的日期，廚師將會提早到達客人的家中準備，而完成用餐後，團隊亦會在離開前將客人的廚房還原至本來的狀態。

焦點推介廚師：

- 新派法國餐廳MONO總廚Ricardo Chaneton，曾任港島香格里拉大酒店珀翠餐廳的行政總廚，並於2019年世界最佳餐廳第一名兼米芝蓮三星餐廳Mirazur擔任主廚。

- 都爹利會館總廚李文龍，具有14年於香港及澳門頂級粵菜食府及米芝蓮星級廚房工作的經驗，當中包括澳門麗思卡爾頓酒店的米芝蓮一星餐廳麗軒以及香港麗思卡爾頓酒店的米芝蓮二星餐廳天龍軒等，並多年帶領餐廳獲得米芝蓮一星殊榮。

說起上門廚師服務，豈可不提私人廚師配對平台MobiChef？由曾任職酒店公關多年的Fanny Suen於2017年創立，在過去三年間逐漸建立出一個龐大的廚師團隊，至今已經有接近50位廚師登記，提供超過20種菜系選擇，而且每位廚師都有個人頁面，提供廚師簡介、菜單、價格、可訂日子、食客評價等資訊，而除了網上列明的菜單外，旗下廚師還可以因應不同飲食或場地需要，為食客設計專屬菜單，非常方便。

想要透過MobiChef預約上門廚師，只需前往網站www.mobichef.com，選擇用餐的日期時間、菜單、人數、地點等，然後透過網上安全系統付款，廚師便會於24小時內確認訂單，並透過平台與食客通訊，溝通用餐安排。在約定當天，廚師會按需要提前到達準備，並在完成後後將用過的煮食用具清理還原才離去（不包括餐具）。

焦點推介廚師：

中菜廚師梁智偉，入行超過25年，曾在在五星級酒店及連鎖餐飲集團工作，對中國各地菜式都有所涉獵，尤其擅長粵菜以及宴客菜式。梁師傅的菜式同時著重味道及賣相，講求色、香、味俱全。

日本菜廚師Horace Yung，烹調時注重細節，特別留意食材的新鮮度，運用日本各地食材呈獻擺盤精緻的菜餚，體現考究精神，讓食客在家中也可享用懷石料理及Omakase這類典雅日式料理體驗。