寶麗來新推出「Now」 i-Type即影即有相機 捕捉獨特生活色調

即影即有相機是捕捉Decisive Moment的良物，相信每人都擁有過一部。除了相當普及的Lomography，即影即有相機界又以寶麗來（Polaroid）及Fujifilm兩分天下。雖然寶麗來是發明世界上首部即影即有相機的元祖，但於2001年破產、直到在2008年停止製造底片開始，其影響力已大不如前⋯⋯只不過，2017年被The Impossible Project收購之後改名為Polaroid Originals，品牌重新振作，最近甚至已經改回原來名字「Polaroid」，隨即推出新作「Now」i-Type相機，這新動向早已令大家引頸以待吧。

Andy Warhol, Self-Portrait in Fright Wig, 1986, Polacolor ER, 10.8 x 8.5 cm. © 2018 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. Licensed by DACS, London. Courtesy BASTIAN, London 年輕一輩可能不太了解寶麗來的影響力，畢竟近年的市場佔有率不大，街上總是見到的也是Lomo，然而，寶麗來除了是這項技術的發明者，由物理學家艾爾文·蘭德於1937年成立，於1944年研發出即影即有技術，於上世紀的文化界一直有著非一般的影響力，因為總是受到藝術家們的青睞。最著名的有Andy Warhol的作品，手持經典之作SX-70相當標誌性，他不少著名作品也是攝自寶麗來，及後連Keith Harring、Lady Gaga也愛戴非常，直至近年，與各大時尚標籤的聯乘也相當吸引眼球，例如藤原浩，還有2018年的sacai x Polaroid Originals SX-70實屬定必入手之作。

sacai x Polaroid Originals SX-70

「Now」 i-Type相機內置雙重曝光功能（圖片來源：Polaroid） 要說寶麗來為何深受大人物們的愛戴，是因為其顯影技術的成色效果相當獨特，有見於品牌著名的彩虹Icon，正是反映著品牌大膽引入的全彩彩虹光譜如何影響著相機界。是次新推的「Now」 i-Type相機，外觀採用多款配色向彩虹Icon致敬，基本款為黑白色，期間限定推出特別配色如紅色、橘色、黃色、綠色和藍色。而功能上也相當吸引，包括自動對焦鏡頭系統可以切換人像和風景格式，配備自拍、閃光燈和雙重曝光，也加長了電池壽命，可以使用15副底片，暫時於歐美地區推出，有興趣的朋友可於品牌網店查詢及購買。