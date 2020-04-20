【McLaren】比麥拿侖超跑Senna更強悍　限量Elva M1A性能直迫賽車

原本限定生產399輛的麥拿侖超跑McLaren Elva，近日宣佈減產為249輛，當中還撥出限量24輛的特別限定版McLaren Elva M1A，以碳纖維材料打造單體式座艙，加上近乎賽車般的性能，比當家超跑Senna表現更為優異，價格為169萬歐羅。

McLaren Elva其名來自1964年由Bruce McLaren打造的M1A賽車，因為參加Canadian Sports Car Grand Prix比賽成績亮眼，首度出賽就打破當年賽事最速單圈紀錄7次，並重新改寫最速單圈紀錄4次，當時僅有7名員工的McLaren麥拿侖車隊，為了市場需求，攜手英國跑車製造商Elva Car Ltd.打造市售版賽車McLaren Elva M1A。

2020年出現的這輛麥拿侖Elva M1A，MSO部門直接把碳纖維車體的外觀噴上透明保護漆，只在下方作出1964 M1A賽車風格的銀色塗裝，並且在色漆交界處劃分出紅色的條紋彩繪，車頭與側面貼上白色圓底的賽車號碼；內裝則是以碳纖維飾板搭配兩張紅色Alcantara麂皮皮椅。

McLaren Elva M1A搭載4.0升V8雙渦輪增壓引擎，輸出達804匹馬力。加上主被動空力套件加持，0-100km/h在3秒內，0-200km/h僅6.7秒。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：比麥拉倫Senna更悍的超跑 McLaren Elva M1A】