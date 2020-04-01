勞力士Rolex｜停產錶火速漲價　GMT-Master II 16710等三款可保值

勞力士 (Rolex)手錶在市場上炙手可熱早就不是甚麼新聞了，但是有趣的是，一般我們在討論勞力士 (Rolex)手錶時，似乎主要集中在兩大範圍，包括出產20年以上的老錶／古董錶，再來就是目前都還在市售的現代款式，不過這當中好像還有一些手錶不包含在內——就是屬於比較近代製造、但目前已經停產的那種錶，這類錶的處境有點尷尬，一來它們已經被市售款所取代，再者它們實際上也還沒「資深」到可以被視為老錶看待。

不過這種看起來不疼不痒的停產手錶倒也不是完完全全那麼悲情，目前二手錶市場上收藏家們對於某些已經停產的勞力士 (Rolex)手錶興趣愈來愈濃，這導致有幾款停產勞力士 (Rolex)在市場上的行情也跟著看漲，如果你有在玩二手錶的話，以下這幾款停產勞力士 (Rolex)會是你未來幾年值得關注下手的參考目標：（按圖細閱↓↓↓）

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1. GMT-Master II 16710

這幾年鋼殼的GMT-Master II已經大致完成了世代交替工程，包括換上陶瓷圈、改成32系機芯等等，因此原本鋁圈並搭載3185或3186機芯的GMT-Master II也就隨之停產，說到16710，它共有黑色錶圈、百事圈（藍紅錶圈）和可樂圈（紅黑錶圈）等版本，想當然其中最受歡迎的當然就是有原汁原味設計的百事圈，至於低調的黑色錶圈在三款裡面行情一向殿後。16710這幾年在二手市場行情有點像坐直升機一樣高升，其中在2016～2017年之間，據知它的價格在短時間內從4,500美元至6,500美元翻到一倍10,000美元至12,000美元，可見現在收藏家有多愛這隻停產款式。

專家建議想入手16710要注意幾個重點，包括錶圈是否是原裝，這點從手錶型號可以大致看出，例如16710A是指可樂圈、16710B指百事圈、16710N是黑錶圈，如果你拿到的手錶文件上有寫明這些型號，但是錶圈顏色又跟這些型號有出入，那就要注意是不是手錶曾經換過錶圈，換了錶圈後行情自然會下降；另外16710如果是M字頭或Z字頭通常也比較討喜，因為它們搭載的是比較後期的3186機芯，性能上比起3185機芯更讓人滿意。

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2. Sea-Dweller Ceramic 40mm 116600

這款Sea-Dweller因陰錯陽差令到它的生產周期特別短，勞力士 (Rolex)2014年發表換了陶瓷圈的116600，2015年開始陸續到貨，到了2017年時因為單紅字的126600出現，導致116600才推出短短三年就停產，116600在二手市場上有極少量的光面版本，它們的收藏價值比起一般的霧面更高，但整體來說116600的價格上升蠻快的，這款在剛出時的二手價大概是9500美金，不過到了今天如果拿同一只錶出來拋售，那麼它的行情可以提升到13000美金——這僅僅是它停產的第三年而已，未來價格可能只會愈走愈強。

3. Submariner 50th Anniversary 16610LV

在搭載陶瓷圈、改成綠面的綠水鬼116610LV出現前，它的前身16610LV也是滿有代表性的一款水鬼，勞力士 (Rolex)是在2003年為了紀念水鬼系列問世50周年推出了這款黑面綠圈的款式，這讓它和黑色的16610LN有了很容易辨認的特徵。

在16610LN家族中前前後後出現過不少版本，其中有個名為「Flat 4」平頭4的版圈版本因為數量稀少而提升了它的收藏價值，所謂的平頭4是指錶圈上數字「40」的刻度，它的4字內部呈現梯形，至於其他版本的4字則是呈現三角形，所以平頭4看的是4這個數字的上緣形狀而定。而且現在平頭4的數量有愈來愈少的趨勢，因為有些擁有平頭4款式的錶主有時可能看到錶圈刮損得差不多了就拿去原廠維修，結果因為品牌那邊已經沒有平頭4錶圈的庫存，所以換上的新錶圈也就改成了4字內部成三角形的尖頭早行，不換還好，一換就影響到了手錶的收藏價值——即使是原廠更換的零件，而且手錶看起來也更新還是一樣，畢竟二手錶追求的就是原汁原味，換了零件怎麼說都是減分大於加分效果。

以上提到的三款勞力士 (Rolex)手錶雖然不夠資深也不夠現代，但是它們在今日的人氣還是持續水漲船高中，箇中原因大概就是跟特別、稀有、原汁原味等條件有關，如果你手上剛好有這些錶，也許它們現在的價格已經高於你當年入手的身價了，這種心理上的營利，在此也要恭喜這些慧眼視潛力股手錶的幸運錶主們。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：這幾款停產的勞力士現在行情正好 價格一直漲】