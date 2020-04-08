【Maserati】瑪莎拉蒂全新超跑MC20　受疫情影響將延至9月發表

Maserati瑪莎拉蒂正式宣佈旗下備受矚目的全新超跑MC20，以Maserati賽車部門「Maserati Corse」為名，數字「20」則代表著開啟品牌新篇章的2020年。因新冠病毒疫情影響，原定於2020年5月於蒙地拿舉辦的全球發表會「MMXX：駛向未來全新篇章」將延期至9月舉辦。

瑪莎拉蒂在1926年推出首款擁有三叉戟廠徽的賽車—— Tipo 26，「26」這個數字承載了品牌歷史上的非凡時刻。近一個世紀之後，全新超跑Maserati MC20也將正式開啟Maserati的全新世代。

Maserati MC20是傳奇超跑MC12的傳承之作。2004年，MC12的問世讓暌違賽車界長達37年之久的Maserati再次重登賽事，並在2005至2010期間，贏得了包括三次Spa 24小時耐力賽在內的22場比賽，以及14個包括車廠冠軍、車隊冠軍及賽車手冠軍的FIA GT錦標賽冠軍頭銜。此次，隨著MC20的推出，Maserati也將重返賽道，續寫新的賽道傳奇。

由Maserati Innovation Lab創新實驗室研發設計，在歷史悠久的蒙地拿工廠進行生產。為打造全新超跑MC20及全新純電動車，蒙地拿造車工廠正進行生產線的改造升級，並配備環境低污染技術的全新噴漆廠。近日原型車亮相，Maserati精心挑選了一系列具有大膽前衛的意大利地標，將從米蘭為起點，持續前往其他具有「Masters of Italian Audacity 意式先鋒」精神的地標進行測試，最終返回蒙地拿。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：100%瑪莎拉蒂超跑 Maserati MC20全球發表延至9月】