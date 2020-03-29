英國首相約翰遜向Dyson下單一萬台新型呼吸機 向疫情高峰做準備

連英國首相Boris Johnson都證實感染上新冠肺炎，但原來在之前，他就委託了著名英國高端電器商Dyson之主理人James Dyson，著力生產國內嚴重短缺的呼吸機，雖然Dyson的吸塵機和無葉風扇非常著名，但呼吸機其實是新嘗試，不過品牌擅於氣旋技術，這一刻已準備了一台名為「the CoVent」的呼吸機，相信能在一星期後正式投產。

圖片來源：Dyson 呼吸機之重要見於新冠肺炎的重症病人，面臨肺衰竭、呼吸困難時代替人體呼吸，可謂是生與死之間的關鍵。在肺炎嚴重肆虐的國家如意大利及西班牙，醫院的呼吸機極為短缺，不足夠讓每位病人使用，甚至把呼吸機用在生存機率較大的年輕人身上⋯⋯世衛指出，每6個肺炎病人當中就有一個是重症而出現呼吸困難的情況，是因為病人血管擴張讓免疫細胞進入血液，同時令液體進入肺部，所以有說肺炎重症病人感覺猶如溺水般辛苦，醫院必需要擁有足夠的呼吸機，可惜情況不如所料。