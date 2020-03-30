冠狀病毒如何影響威士忌的世界 由威士忌旅遊到拍賣

繼早前的禁酒令風波，到近日已執行的抗疫措施，不少的食肆及酒吧均受到嚴重打擊，同時間，原來在國際間威士忌的世界也受到不少的影響。

圖片來源：Diageo 全球最大的飲品及洋酒公司Diageo早前宣布了一項近2億英鎊的計劃，但由於機場的旅客減少以及在亞洲主要市場的消費量減少。據《金融時報》指出，集團預計的銷售額將有2.25億英鎊至3.25億英鎊受到打擊，而當中的利潤將有1.4億英鎊至2億英鎊受到打擊。相當於2019年129億英鎊淨銷售額的2.5％，也是其40億英鎊營業利潤的5％。

圖片來源：山崎 另一方面，本來中國威士忌行業一直以來有著令人震驚的增長，人們都非常熱愛這種「液態黃金」，但由於大量的酒吧關閉以及旅行禁令，在中國的銷售市場已經大大放緩；而日本在今年2020年本來在迎接東京奧運，但鑑於在日本的疫情亦相當嚴重，大多數日本威士忌酒廠將停止開放予遊客，自2月中旬開始，三得利的山崎和白州、Nikka的余市、宮城峽，還有麒麟旗下的富士山麓等酒廠都暫時開放，暫時還未有重開之計劃，相信對於日本的近年盛行的威士忌旅遊亦有相當大的打擊。