春夏男士香水推薦　四步揀選合心水香氣

夏天不單止為大地帶來美腿，更為男士帶來一身臭汗，想要擺脫「臭男人」污名？噴適量的香水絕對是個好方法，不過正如我們之前的介紹，香水有這麼多種類，坊間又有這麼多品牌這麼多款式，可以如何選擇？

香港又濕又熱，出一出街等架車都成身汗。(圖片來源：網上圖片)

一. 到香水店向店員查詢，通常會問你喜歡想甚麼香氣，香水能夠顯示性格，並主要分為花香、果香、柑橘香、綠香、柑苔香及東方香六種基本香調，先從這方面著手找出自己偏好的一兩種香調。

二. 在香調混合中選出大約八款香水，太多會令嗅覺「醉掉」，並以試紙尋找當中最喜歡的兩瓶。在試聞的時候想要清一清嗅覺，坊間不少人會推薦用咖啡豆，但相比之下手臂關節位內側其實是更好清味劑，當然前題是你不是一身臭汗又或剛洗完澡。

三. 比起試紙，香水遇到不同的體溫會產生出微妙變化，故此最精準的還是噴在自己身上去試，而一瓶香水有前調、中調、後調，中調大約要15分鐘才會出來，後調則需要半個小時左右。所以最好將選好的兩款分別噴在左右手腕上，然後到處逛一下，並隔一段時間再聞聞自己比較喜歡哪種。

四. 雖然選定了，但在最後確實拍板要買前，不妨先買份量較少的「香水品」，再三確認自己是否真的喜歡和適合這瓶香水。

(圖片來源：Moschino)

Moschino

Toy Boy

前調：意大利佛手柑、粉紅莓、欖香脂寶石、印尼肉豆蔻、綠梨樹、丁香

中調：玫瑰、亞麻花、喀什米爾木麝香、木蘭花

後調：海地香根草、琥珀、麝香

(圖片來源：Byredo)

Byredo

Bal d'Afrique

前調：非洲萬壽菊、佛手柑、南非香葉木

中調：仙客來、紫羅蘭

後調：摩洛哥雪松、岩蘭草

(圖片來源：Prada)

Prada

L'Homme Prada L'Eau

前調：紅色生薑、橙花

中調：琥珀、鳶尾花

後調：檀香、雪松、柔和粉末

(圖片來源：Burberry)

Burberry

Mr. Burberry

前調：葡萄柚

中調：樺木葉、雪松

後調：檀香木、香根草