疫症進一步影響時裝界 倫敦、巴黎男裝周史上首度被取消

撰文：Mariane
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隨著全球疫症蔓延，短期內似乎也看不到情況會有放緩的跡象。原定今年6月中舉行的倫敦男裝周、巴黎男裝周以及高級訂制 （Haute Couture）周也相繼宣布取消，是時裝界的首次。
Dior Fall 2020 (圖片來源: Dior)
Lanvin Fall 2020 (圖片來源: Lanvin)
繼時裝業界的零售額被疫情重創，導致許多店舖要關門大吉後，時裝界竟然傳來更多壞消息，就是取消即將於倫敦和巴黎舉行的男裝周。這個由法國高訂及時裝協會宣布的消息，無疑也影響了英國時裝協會的決定，兩者都正在尋求其它的替代方案。而疫情最嚴重的意大利，其米蘭男裝周一直是多個一線品牌的基地，所以決定將會推遲至9月，合拼到女裝周之中。同時，他們都正在以極快速度去計劃並實拖將時裝周數碼化的方案，好讓時裝買家能繼續如期進行他們的訂貨工作，讓工廠繼續生產和產品如期能上到貨架。這就是許多人或許不知道在華麗的時裝周背後，還牽連著無數的不同範疇的工序吧。
圖片來源: 上海時裝周組委會
另一邊廂的上海亦剛剛推出「雲上」時裝周，企圖將整個時裝周的體驗變成數碼化。設計師連同一些blogger、造型師等一同上線做live來展示並介紹新一季的系列，縱然令整個感覺更像賣物會。在這個極具艱難的時勢，時裝品牌都為了生存而各出奇謀。又或許，這次疫症是要逼我們「停一停，諗一諗」，重新審視時裝界一路以來的過度急促、過度生產的運作，是否需要帶來新的模式？