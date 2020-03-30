疫症進一步影響時裝界 倫敦、巴黎男裝週史上首度被取消

Lanvin Fall 2020 (圖片來源: Lanvin)

繼時裝業界的零售額被疫情重創，導致許多店舖要關門大吉後，時裝界竟然傳來更多壞消息，就是取消即將於倫敦和巴黎舉行的男裝週。這個由法國高訂及時裝協會宣布的消息，無疑也影響了英國時裝協會的決定，兩者都正在尋求其它的替代方案。而疫情最嚴重的意大利，其米蘭男裝週一直是多個一線品牌的基地，所以決定將會推遲至9月，合拼到女裝週之中。同時，他們都正在以極快速度去計劃並實拖將時裝週數碼化的方案，好讓時裝買家能繼續如期進行他們的訂貨工作，讓工廠繼續生產和產品如期能上到貨架。這就是許多人或許不知道在華麗的時裝週背後，還牽連著無數的不同範疇的工序吧。