【肺炎禁酒令】沒有酒精的日子　編輯推介四款無酒精酒類

上週政府提出禁酒令引起民間的巨大反對聲音，完全體現港人對於 happy hour 的熱愛，雖然政府彈出彈入最後無事，但未雨綢繆，思想準備一下沒有酒精的日子也無壞。加上如果你害怕因為飲了酒就會四處和人親熱，那麼選一些出色的無酒精酒類讓你望梅止渴，就更加重要了。在這裏介紹一下四個非常不錯的選擇，希望你喜歡。

(圖片來源：Lowlander)

Lowlander 0.00% wit

來自荷蘭的 Lowlander 0.00% wit 味道清新硬朗，同時帶有微酸，非常適合配搭辣味的食物。而對於環保非常在意的酒客，由於這款無酒精啤酒是酒廠利用製作果汁時剩下的橙、檸檬等等的果皮釀製而成，相信會更對你的口味。

(圖片來源：Ceder's)

Ceder's ALT - GIN

以為無酒精酒類主要是啤酒？少年，你太年輕了！Ceder's 是一款無酒精烈酒，就味道來說，酒如其名，非常接近 Gin，並有三種不同的口味，可以對應喜歡清新或辛辣口味的酒客。如果你喜歡喝 Gin Tonic 或 Martini，那麼這個就是你在禁酒時的福音了。

(圖片來源：Borrago)

Borrago #47 Paloma 0%

以無酒精烈酒來說，Borrago #47 算是比較特別的。除了因為它的釀造方法比較特殊，過程中並無產生任何酒精，同時由於釀造者並不以模仿現有的烈酒為目標，因而令它擁有一種富有個性，混和了香料、木以及花香的味道，相當深邃。

(圖片來源：Leitz)

Leitz Eins Zwei Zero Riesling

介紹了啤酒，亦介紹了烈酒，最後當然要介紹一下在飯桌上出現率最高的葡萄酒了。這款 Riesling 在釀造時使用了真空蒸餾法，因而保留了原酒的風味，味道清雅而平衡，相當適合配搭各種海鮮或蔬菜。