繼BMW後 Nissan亦迎來新標誌 包括Z系淑女

每當品牌更換商標，就代表品牌有著求變的心。早前，汽車品牌BMW才剛改變了商標，自上世紀起有著多年歷史的標誌終於迎來改變，主要是採取平面化的設計，除了是設計界的趨勢，也為標誌增加了應用性，特別是針對數碼化的時代。而最近，又有一汽車品牌更換商標，而且也是取用平面化的設計，正是Nissan。

新（右）舊（左）商標（圖片來源：Nissan） 平面化的設計更為簡約，品牌指出主要是針對眾多採用立體設計標誌的企業當中脫穎而出，除了用上單色調，「Nissan」字體也用上更直、更秀麗的無腳字體，正是現代設計的代表。更改商標的原因，相信與BMW的初衷相同，在云云眾生當中以簡約來辨識出來，不再賣弄複雜和立體感，注重了清晰度，為的，當然是跨媒體的應用性，包括在網站、社交媒體和各種類型的數碼媒體上。

將來的Z標誌與初代的設計非常相似（圖片來源：Nissan）