時尚達人熱捧！今季不可沒有的男士專屬斜孭袋

男士一直不愛拿袋，有甚麼都會全部塞進褲袋、褸袋裡，所以往往會影響整體的褲形輪廓。後來又有一陣子會拿Tote Bag，當你有比電話和銀包更多東西需要拿出街的時候，例如手提電腦。到近年興拿斜孭袋和mini bags，感覺像是裝飾多於實用性，但確實令男裝造型豐富了不少。

圖片來源：GQ Taiwan 雖然不是所有人的那杯茶，但這斜孭袋（Crossbody Bag）的熱潮早就於上年被多個品牌重玩並推出自家奢華版本。當中要數到Kim Jones推出的Dior x Rimowa男士小手袋成為一大熱話，更掀起整個男裝斜孭袋的熱潮。視乎設計款式和製造物料，斜孭袋其實不只局限於配襯街頭時裝，看看那些在天橋上的模特兒和街頭的潮人示範，今年你必須要投資買入一個斜孭袋！

Dolce & Gabbana SS20系列 (圖片來源：Dolce & Gabbana) 男士小手袋 屬於尺寸較小，外觀較女性化的款式，例如Louis Vuitton的Mini Soft Trunk或是Etro的 Pegaso，所以應該與較man的造型來平衡整體感覺。

圖片來源：GQ 腰包掛胸前 以往不被討好，外觀又老土的大叔腰包如今只要把它掛於胸前而不是腰間，就頓時變成型格的斜孭袋了。