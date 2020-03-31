【Lamborghini Squadra Corse】苦等半年極限狂牛終迎首奔

在去年賽季憑著Huracán GT3，橫掃12 Hours of Sebring、24 Hours of Daytona、International GT Open及Blancpain GT World Challenge等多個冠軍的林寶堅尼Squadra Corse賽車運動部門，今年其中一項最大項目就是研發全新的Hypercar，繼首於去年10月釋出一條展示車身33秒預告片的差不多半年後，近日終於正式在賽道上試跑。

官方影片截圖，快到要capscreen幾次才成功。(圖片來源：Lamborghini Squadra Corse影片截圖)

Hypercar可謂車廠最頂級性能跑車的代名詞，乃耗盡車廠所有汽車技術打造的結晶，而林寶堅尼這架全新打造的賽道限量車型，搭載了一個6.5升自然吸氣式V12引擎，根據官方資料，最大馬力為830匹。

(圖片來源：Lamborghini Squadra Corse)

雖然未能看清全車外貌，但在官方釋出的最新片段中，可見這架全新的Squadra Corse Hypercar與林寶堅尼常規車型的設計有著多處不同，擁有大尺寸尾翼和車頂進氣口，並在賽車專用發動機蓋上設有雙進氣口，而鋁製前車架和碳纖維單體車殼更使這台頂級跑車達到最高安全標準，加上革新性自鎖差速器，令其在賽道上的操控性能更見卓越。

全新林寶堅尼限量版V12頂級跑車計劃在2020年夏季進行全球首次展出，不過現時新冠肺炎嚴峻，看來未必能夠如期成事。