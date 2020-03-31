抗疫需知 關於補充劑的知識：鋅、維他命C及維他命D

關於新冠肺炎，仍有很多未知之數和誤解。縱使身在香港的我們都經歷過沙士，還見證過人們當年盲搶白醋同板藍根。在這一刻，新冠肺炎是非常新的病毒而科學家們對於治療方法仍未有定案。香港人縱使生活壓力大，但也是非常注重健康的，平日或許都會服用各種補充劑，而對於肺炎，吸收鋅和維他命又是否有用？

網上圖片 雖然還未有針對疫症的根治方案，人們就轉向日常保健入手，而說到肺炎，馬上就想到鋅，鋅有助抵抗多種冠狀病毒，包括之前的SARS和引起普通感冒的四種冠狀病毒，其功效非常顯著，在2010年一項研究發現，鋅會阻止SARS冠狀病毒的複製，而補充鋅也能將感冒時間縮短約三成。然而，傳染病專家William Schaffner卻指出，鋅只是對普通感冒有影響，而且只是很適度的，如果已經生病，補充鋅對於康復可以是值得一做的方法，但並不能阻止感染病毒。

人體每天需要吸收45毫克的維他命C就有助增強免疫系統（網上圖片） 除此之外，維他命C和維他命D都有助增強免疫系統，前者可以在不少食物中吸收，而後者卻主要靠曬太陽，從紫外線中合成，所以經常躲在辦公室的上班一族可能特別缺乏維他命D。有報告指出定期服用維他命D補充劑的人減少了呼吸道感染的風險，但對於新冠肺炎的成效仍是謎，而且服用補充劑只對本身缺乏維他命D的人有效，只需足夠，多服無用。至於維他命C，原來中國正針對新冠肺炎患者著手相關研究，重症患者以打點滴形式吸收大量的維他命C，其量多達每日人體吸收的200多倍，但測試還在進行中，成效要等到今年夏天才知道。