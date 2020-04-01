網上競拍成錶界熱潮　蘇富比邦瀚斯齊出手　最平幾千有交易

在新冠肺炎肆虐全球之下，多個拍賣行接連宣佈無限期押後春季拍賣，不過現今科技發達，當線下競拍受到阻礙時，網上競拍成為大趨勢，當中兩大老牌拍賣行蘇富比及邦瀚斯，均相繼舉辦網上鐘錶競拍，分別以一系列名錶及古董錶吸引藏家。

圖片來源：蘇富比

先說說蘇富比的網上鐘錶專場「每週名錶精選」（Watches Weekly）吧，這個由今日（4月1日）開始新推出的項目，會在原有拍賣日程上提供每週更新的名錶選擇，每隔七日便會推出新一輪腕錶拍品上拍，為藏家帶來更多選擇。在現今更講求方便性的時代，網上競拍帶來更大的靈活性，鑑價與拍賣之間的處理時間亦更加迅速，並逐漸建立起藏家們的信心，當中在三月尾由蘇富比舉辦的的一場網上競拍裡，一枚勞力士Paul Newman Daytona就以CHF162,500（約HK$131萬）成交，整場總成交額更接近HK$2000萬。

首場拍賣剛在香港時間今早10點30分開始，包括19枚勞力士精選腕錶及愛彼罕見精品，每場網上拍賣的競投時間為七日，而新一輪拍品將在4月8日及其後每個星期三更新。第一場網上專場的拍品包括一枚約1975年為Mohammed Bin Rashid Al Maktoum而製、非常罕有的勞力士Daytona型號6263精鋼計時腕錶，錶盤刻有極具收藏價值之阿聯酋Quraysh Hawk標誌（估價：HK$160至240萬）；及一枚約1968年製勞力士Paul Newman Daytona型號6241精鋼計時腕錶（估價：HK$100至200萬）。

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至於邦翰斯則推出「世紀系列珍藏：百年時計 II」網上專場，帶來積家、歐米茄、勞力士等多個品牌的腕錶精品，至4月9日完。「世紀系列珍藏」由單一藏家自少年時代開始收藏，以40多年心血積累而成，橫跨過去100年的每個年代，見證1920年代至今一個世紀之鐘錶發展史。首批藏品去年6月12日於香港邦瀚斯上拍，成交率高達80%，近四成拍品經網上投得。

相比起蘇富比的「每週名錶精選」，邦翰斯的競精選拍品更趨向以悠久歷史為賣點，而價錢不高，包括在1970年代極具象徵性的歐米茄Speedmaster Mark II Professional Chronograph 145.014型號精鋼自動上弦計時鏈帶腕錶（估價：HK$15,000至30,000），錶盤設計帶有賽車元素，並首次用上橙色的歐米茄標誌；以及在錶盤及錶殼內均印有 「7 World’s Records」字樣的勞力士Precision Lever鍍鉑金制手動上弦懷錶（估價：HK$7,000至14,000 港元）。