【新冠肺炎】車界同心抗疫　Mercedes F1 林寶堅尼投產呼吸儀口罩

新冠肺炎全球大流行，同心抗疫人人有責，或許過去有不少人批評超跑及賽車運動只會破壞環境，而對社會無大貢獻，不過最近多支一級方式程式車隊及汽車廠牌，就以實際行動回饋社會，將工業技術轉嫁至製造呼吸機和口罩上，為抗擊新型冠肺炎疫情出一分力。

(圖片來源：Mercedes-AMG Petronas F1 Team)

在賽車場上，時間掌握就是致勝關鍵，尤其在一級方程式的世界，勝負往往決戰於分秒之間。面對嚴峻疫情，多種醫療設備陷入供不應求的狀態，英國政府看準一級方程式隊伍快速而精準的優點，早前特別啟動「Project Pitlane」，邀請將基地設於英國的七家一級方程式車隊，包括Aston Martin Red Bull、BWT Racing Point、Haas、McLaren、Mercedes-AMG Petronas、Renault DP World及ROKiT Williams，協助研發、改進及製作醫療用呼吸機。當中連續六屆冠軍Mercedes-AMG Petronas，以不足100小時，就率先與倫敦大學學院（University College London）合作成功研發及改良出一款名為CPAP（Continuous Positive Airway Pressure）的新型呼吸儀，毋須連接呼吸機，只要戴上氧氣罩就能大幅度增加病人肺部的氧氣供應，以騰出呼吸機予嚴重患者使用。儀器已經獲得英國藥物與保健產品法規管理局認證批准使用，估計每日產量多達1000件。

(圖片來源：Lamborghini)

此外，林寶堅尼在今日（4月1日）亦宣佈，將其位於意大利Sant'Agata Bolognese的超級跑車生產基地的部分部門進行改造，以生產醫用外科口罩和樹脂玻璃防護面罩，並捐給位於博洛尼亞的Sant' Orsola-Malpighi醫院，以協助力抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情。林寶堅尼負責內飾生產和特別定制項目的部門將會負責計劃的具體工作，口罩日產量可達到1,000個，而碳纖維生產車間和研發部門的3D打印機，則會用於生產醫用防護面罩，日產量可達200套。