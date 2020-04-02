不用外出也能在家動手剷頭髮的教學

男士頭髮長得快，久不久就需要到髮型屋修剪。但撞著現時疫情狀況不想冒險外出，其實只要買入一些簡單工具你就可以在家中輕鬆地為自己剷髮，省時間之餘更划算。

圖片來源：Donegal Daily 男士髮型多數以頭的兩則剷青，上面帶有長度的undercut為普遍。當然也有帶質感層次的，或是帶自然捲曲的中長度髮型。當你頭髮愈短，代表你需要修剪的次數就愈頻密，尤其是剷青位置開始長出來的時候整個髮型就更不堪入目了。所以今次會為你推介一些易上手又能在家中進行的修剪髮型方法，讓你的造型能保持清爽更長久。

圖片來源：Ambarberia 1. 首先你要有好的髮型 由專業髮型師經過熟練的手勢修剪的頭髮之後會長得更好，更容易恢復造型。相反，被修剪得參差的頭髮會長得更一塌糊塗，更難作出復修。

2. 預備所需工具

電動剷髮器、限位梳（一般分3mm、6mm、9mm、12mm）、剃刀、剪刀（如有需要）、髮梳、髮夾和小鏡子

圖片來源：Art of Manliness 3. 用噴壺弄濕頭髮，把不用修剪的頭髮夾起 先弄濕頭髮可以令剷髮時更順暢而不會變得凌亂。 4. 先剷面兩旁「滴水」位置 一般市面上買到的電動剷髮器會配備不同長度的限位梳，讓用家可以根據個人喜好選擇剷成不同長度的頭髮。用電剷由下至上修剪適合你的「滴水」長度，然後可以再用扁梳將過長的頭髮梳到面的位置再以剪刀修剪形狀。

圖片來源：The Barbr

圖片來源：CorelessHairClippers.com 5. 再處理兩側頭髮 建議可以先嘗試較長的限位梳，就算失手都可以補救。利用不同的限位梳更能做出不同層次的髮型。

圖片來源：Art of Manliness 6. 最後是修剪頸後Neckline 這是最複雜的程序，你要面對著鏡子，一手拿著電剷另一隻手拿著小鏡來照著頸後的位置。