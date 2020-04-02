美國威士忌的專屬Whiskey Web 分辨威士忌的圖像研究

近年有發現水原來都有記憶，換言之每滴水可能有獨一無二？在美國盛產威士忌的州份肯塔基州，一所大學有研究發現，原來威士忌都有「指紋」，這項研究有助於分辨威士忌的產地以及品質，將來更有望可以在家進行觀察。

各種美國威士忌有著不同的威士忌網（左至右）：Four Roses, Heaven Hill, Maker's Mark Cask Strength, Jack Daniel's Single Barrel Proof, Pappy Van Winkle's Family Reserve 23 Year及Woodford Reserve Double Oak（圖片來源：ACS Nano） 肯塔基州的University of Louisville發現，將一滴波本威士忌稀釋並以特定條件下蒸發，就會形成一個「威士忌網」，類似於血管網絡的構造。其原理其實就相等「咖啡環效應」，大家的桌面上都一定見過，滴下的咖啡乾掉之後會留下一個環形圖案，由於咖啡滴邊緣蒸發得比中心快，而中心的液體又會向外流，咖啡滴當中的固體物質就會留下成為一個環。

威士忌網有著獨特的細節（圖片來源：ACS Nano） 在研究當中用上了66個美國威士忌作測試，當中只有一個沒有形成威士忌網，形成的原因似乎與酒精含量有關：如果酒精含量超過30%就只會形成均勻的薄膜——正如我們平日留在桌子上的；而低於10％的話，就會得到咖啡環圖案；至於介乎於20％到25％之間才能獲得獨特的網狀結構。除此之外，除了這66款美國威士忌，也用上了13種其他威士忌如蘇格蘭威士忌和6種未熟成的威士忌作測試，當中發現只有美國威士忌會形成威士忌網。美國威士忌與其他威士忌的最大分別在於所有的穀物及木桶都有所不同。而威士忌中存在的固體有助威士忌網的形成，化學物質源自於發酵和蒸餾過程，但在成熟過程也有著很大影響，例如烘烤木桶。換言之，威士忌網甚至可以反映出威士忌的風味？

Whiskey Web或能成為威士忌的指紋（圖片來源：Unsplash@john_cafazza）