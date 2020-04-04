Marc Newson世界級設計師　Ikepod腕錶再面世

以前買腕錶只有一個目的，就是需要它的報時功能。但在20年前腕錶的功能性已經逐漸減退。甚至在過去的10年、腕錶的功能性完全被手機取代，也就是說今天購買腕錶的都不是為了它的功能。

既然沒有了功能的效用、為甚麼還有這麼多人喜歡玩錶呢？其實喜歡的東西未必一定需要有實際功能，人類有史以來都喜歡珠寶飾物，這就是一個很好的例子。珠寶飾物完全沒有功能性，卻深受愛慕。藝術品也是一個很好的例子，實用功能並不大但卻有很多粉絲。當然今日的收藏家會有不同的收藏觀點與角度，有的focus在複雜功能、有的focus在物料、我的其中一個focus就是設計。

在90年代初期，鐘錶行業的狀況跟今天的情況大所不同。當時製錶業正從石英錶的危機恢復過來，而腕錶開始被消費者重新接納，所以獨立製錶品牌當時跟本沒有生存空間。

就在這個時候，有一個品牌以大膽的設計開始了獨特製錶的潮流——Ikepod。想當年，這品牌的手錶是最潮的accessories，只有潮人和玩家才會擁有。Ikepod的設計跟一般的機械錶很不同，口徑比較大，錶殼成蛋形，具有50年代的飛碟風格。而設計這錶的就是來自澳洲的馬克·紐森（Marc Newson）。你或許不熟悉Marc Newson的名字，但他是本世紀最有權威和影響力的設計師。而且當時Ikepod的錶並不便宜，也不是家傳户曉的名字。雖然如此，我卻肯定你有看過Ikepod的設計，你留意一下今天Apple Watch的錶帶設計，它就是借用了Ikepod的原創！Marc Newson的作品也是拍賣會中的常客。他設計的Lockheed休閒椅在2006年的蘇富比拍賣中以968,000美元的價格拍出。其後在2009年的Phillips de Pury拍賣中又以1,100,000英鎊的價格售出。 在2006年邁阿密設計博覽會上，他製作了12張Chop Top桌子，全部在20分鐘內售罄，估值超過170,000美元。 2015年4月，他的Lockheed休閒椅又一次在拍賣會上以240萬英鎊的價格再創新紀錄售出，使其成為在世設計師最昂貴的物品。

Marc Newson 在2014年9月加入蘋果電腦公司，在2015推出了蘋果腕錶。

儘管Marc Newson於2012年已經離開了Ikepod公司，但對於他的粉絲來說，如果想擁有Marc的設計作品，也不是十分昂貴的。 Ikepod公司在2018年重組並推出全新系列，而且價廉物美更採用了許多原汁原味的設計理念。 2020年的系列帶來了新的詮釋，為Ikepod的原創錶殼增添了現代感。

Ikepod的起源設計by Marc Newson。（圖片來源：WatchProfessor）

蘋果錶的橡膠帶就是用了Ikepod的設計。（圖片來源：WatchProfessor）

（圖片來源：WatchProfessor）

（圖片來源：WatchProfessor）

Marc Newson設計的單車，極具型格。（圖片來源：dezeen.com）

Marc Newson的Lockeed 休閒椅在拍賣場上屢創紀錄。（圖片來源：Marc Newson）

1999年Marc Newson為福特汽車設計的021C概念車。（圖片來源：Marc Newson）

（圖片來源：visualsyntax）