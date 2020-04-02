浪琴錶總動員 網上錶展全新款全數列陣

作為一枚入門的機械錶，品牌的形象及信心非常重要，合理的定價與具質素的品質，讓你不用煩惱維修與保養。Longines從來都非常明白自己的位置，而且品牌建構出的形象浪漫但不濫情，優雅而不造作，專心做好錶，這些條件其實最簡單。今年沒有了錶展，想一次過看齊Longines的年度新作，不用去瑞士，這裡就可以。

圖片來源：Longines

Longines Master Collection ($23,500)

最能展現錶廠實力的系列，一定要數「Master名匠」。一系列機械時計用上極高水準的機芯，功能也相當齊備。今年的主打作品是一枚計時腕錶，內置的L688機芯具有27顆寶石軸眼，擺動頻率每小時28,800次，能量儲備達54小時。錶面上藍色太陽放射線紋襯以簡約刻度，錶殼有40mm、42mm及圖片上的44mm三個體積，藍色短吻鱷魚皮帶，配以按鈕式三重摺疊安全錶扣，質量無可挑剔。

圖片來源：Longines

The Longines 1832 ($17,600)

以品牌始創年份命名的The Longines 1832系列，是最能體現品牌優雅精神面貌的產品，獨有的美學結合製錶傳統，格調高雅同時擁有非常出色的功能。The Longines 1832的腕錶都使用品牌獨家機芯，例如這枚自動腕錶就用上L899機芯，上面有21顆寶石軸眼，每小時擺動頻率25,200次，能量儲備達64小時，而且配合透明底蓋設計，機芯的運作清晰可視。腕錶擁有時、分、秒、月相顯示，日期以設於6時位置的小指針標示。腕錶配黑色短吻鱷魚皮帶，盡顯格調。

圖片來源：Longines

Longines Flagship ($13,200)

Flagship原意為旗艦，而對於Longines來說，這系列也是品牌最受歡迎的領航員。Flagship軍旗系列中的每枚腕錶均內藏自動上鏈機芯，系列早於1957年推出，至今不同型號都能找到原創款式的影子。40mm的新作裝配L888機芯，動力儲存64小時，精鋼錶殼配精鋼錶帶，最適合日常使用。

圖片來源：Longines

Longines Conquest Classic (售價待定)

作為女裝腕錶的代表，Conquest Classic康鉑系列糅合了品牌精巧細緻的製錶工藝與現代美感，優雅流麗的線條演繹女性嫵媚而不失時尚元素。腕錶設計成34mm，配襯服飾尺寸非常可人。系列的款式相當多，由簡約的錶面，到鑲鑽版本可以讓你在出席不同場合的時候有更多選擇。

圖片來源：Longines

La Grande Classique de Longines ($8,700)

Longines之所以在女錶市場中站穩絕非僥倖，因為他們的名作實在不少。經典的La Grande Classique de LONGINES系列於1992年面世，設計精髓在於細緻纖薄的外形，而且由錶盤、錶殼到錶帶的設計都有非常多值得慢慢欣賞的細節。