實用價值無限接近零 那些年五種冇用車內商品

作為車主，我們經常都會購買各種東西，希望提升座駕的美觀度、駕駛時的舒適度或安全性。然而我們必須承認，曾經購買的一些車用物品，實用價值實在是非常有限，以下盤點一下其中五種常會買的車用商品。

(圖片來源：amazon.com)

毛毛軚盤套

根據非正式統計 (其實是我的朋友圈)，這東西通常都不是男車主主動要買的...... 當然，毛茸茸的軚盤觸感確實舒服，而且有各種可愛的顏色以及圖案。但是除之以外的用處就沒有了。而且它們的絨毛有可能降低雙手緊握軚盤的能力，是一個安全隱患。

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假車廠標誌

年輕時的我們多少都有一點虛榮心吧。但是在一部「錢七」上加一個假的 BMW 標誌，會不會太悲哀......

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響喉

實不相瞞，我從來無法理解響喉的存在意義。若你駕駛的是 R8、911 之類，你不會希望響喉的聲音混雜在車本來的引擎聲中。反之若你駕駛的是一部引擎並不特別出色的車，你有需要讓方圓300米內的人都知道嗎？

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便攜呼氣酒精測試器

其實很多東西設計的理念是很好的。就像便攜酒精測試器，開發原意當然是希望推廣安全駕駛，讓車主飲酒後可以確實知道自己是否適合駕駛。不過若你有安全駕駛的意識，更多場合是酒後你會直接選擇乘搭的士或 uber，或本來就不會駕車出席需要飲酒的場合。香港的交通相對外國如此方便，能用到這個的機會就更有限了。

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夜間駕駛眼鏡

這個的爭議性可能比較大。夜間駕駛眼鏡利用偏光鏡技術，聲稱可以過濾夜間駕駛時常遇到的雜光和反射光，提高視覺的清晰度。但是有研究顯示這種眼鏡並不能大幅度改善駕駛者的視野，同時由於常其鏡片通常都帶有輕微的黃色，在低光度的情況下反而有機會令你的視線受阻。