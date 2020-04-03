【新冠肺炎下的TGIF】五款簡易雞尾酒調製教學（五）

經過一輪彈出彈入再彈出，政府終於正式落實由今晚六點開始施行禁酒令，勒令酒吧酒館關閉14天。出街完全冇酒飲，今晚唯有繼續回家happy friday吧！

(圖片來源：A Menu for You)

Dark 'n' Stormy

材料：黑冧酒、薑啤、青檸

做法：

1. 將半個青檸搾汁，餘下的半個青檬再切開一半留作裝飾；

2. 將青檸汁、40ml黑冧酒及60ml薑啤倒進裝有冰塊的酒杯內攪勻；

3. 最後將1/8個青檸掛在杯口上作裝飾便完成。

(圖片來源：Yuko Miyazaki)

Sidecar

材料：白蘭地、橙酒、檸檬、橙皮

做法：

1. 將半個檸檬搾汁，餘下的半個檸檬再切開兩份，並分別在檸檬肉中間輕輕割開，但切記不要將檸檬皮切斷；

2. 以1/4個檸檬肉抹在酒杯口上打圈；將砂糖倒在碟子上，然後將酒杯倒吸在碟上，令杯口沾有砂糖；

3. 將冰塊加進酒杯內；

4. 將冰塊、檸檬汁、50ml白蘭地及20ml橙酒倒進搖壺內搖勻；

5. 將酒濾冰，並倒進已經加有冰塊的酒杯中；

6. 最後將橙皮掛在杯口上作裝飾便完成。

(圖片來源：Victoria Shes)

Aperol Spritz

材料：Aperol橙酒、Prosecco、梳打水、橙

做法：

1. 將60ml Aperol橙酒、40ml Prosecco及20ml 梳打水倒進裝有冰塊的酒杯內；

2. 最後將1/8個橙進進杯內作裝飾便完成。

(圖片來源：Think Gin Club)

Gin fizz

材料：氈酒、檸檬、糖漿、梳打水

做法：

1. 將半個檸檬搾汁；

2. 將冰塊、檸檬汁、40ml氈酒及10ml糖漿倒進搖壺內搖勻；

3. 將酒濾冰，並倒進已經加有冰塊的酒杯中；

4. 將40ml梳打水倒進酒杯中；

5. 最後將檸檬皮掛在杯口上作裝飾便完成。

(圖片來源：Elaine Benoit)

Gimlet

材料：氈酒、青檸、糖漿

做法：

1. 將青檸切成八等份，其中七份搾汁，在餘下的一份青檸肉中間輕輕割開，但切記不要將檸檬皮切斷；

2. 將冰塊、檸檬汁、60ml氈酒及20ml糖漿倒進搖壺內搖勻；

3. 將酒濾冰，並倒進已經加有冰塊的酒杯中；

4. 最後將之前預備好的那1/8個青檸掛在杯口上作裝飾便完成。