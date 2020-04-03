現代男士衣櫥裡必需要擁有的經典衣物

時裝是種善變的東西。會因應季節而轉變，潮流又會如風一樣來得快亦走得快，唯獨是個人風格不變。

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儘管時裝不停地變，但無論何時何地，某些男士必備服裝單品如白色牛津恤衫或是一條布邊Selvedge牛仔褲，都能夠在任何時候帶給你舒適同時又不失禮的造型打扮。有時不用多，夠精就足夠了。以下是8樣現代男士需要旁身的服飾單品。

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1. 針織樽領衫

樽領衫近幾季的潮流裡都沒有要消失的感覺，全因這是件極經典又簡約的設計，背後亦帶著不少歷史。既可與Biker和窄牛仔褲配搭作休閒打扮，也可以代替恤衫與正式西裝配襯，款式百搭是其永恆的原因。

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2. 高品質的白恤衫

品質是決定衣服是否可以穿多幾季的關鍵，所以絕對值得投資。尤其是一件經典又可以於任何場合，正式或是休閒都能夠應付得到的純白色恤衫。如果可以，你大可以度身訂造一件。

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3. 素色棉質圓領T恤

尋找一些有品質的品牌，例如Sunspel。他們專門出T恤，要選100%純棉的，因為會較通爽而且也不會太透；另外剪裁也是重點應該剛好而不會穿幾次就變型。T恤跟恤衫一樣，能與不同款式的外套，正式或是休閒風格配搭而不會出甚麼錯。

4. 夏威夷領短袖恤衫（Camp collar shirt）

由潮流慢慢變成必需品的Camp collar 恤衫因為顏色和印花鮮豔，所以通常成為夏天必著首選。但你也可以買入一件自然色調的如米色或是黑色，那麼便可以多著幾季了。

5. 軍藍色長褲

能與皮鞋、西裝褸配襯；也可與運動鞋和牛仔褸同穿，軍藍色長褲百搭得來又多一分時尚感，建議可選帶百摺的闊身剪裁，感覺更型格。

6. 靛藍色窄腳牛仔褲

所有人都應該有一條見得人的牛仔褲！關鍵是一定要親身試過而且要著過好一陣子從而給牛仔褲一些「痕跡」，這樣才算是獨一無二。另外未洗水的款式會較襟看且易襯。

7. 牛仔褸

同樣是不會被潮流淘汰的經典設計歷久常新。同樣地剪裁合身非常重要，尤其是膊頭位置和長度要剛好，不然就會變得太街頭太casual了。

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8. 不同款式的襪和內衣

Tom Ford曾經說過每6個月你就應該要換新的襪和內衣褲。試想象這些你每天都會貼身穿著的單品又怎可以求其呢？所以品質和舒適度大於一切。