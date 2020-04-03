新冠肺炎給予高級腕錶行業的全面啟示

年初兩大瑞士錶展決定取消今年的展覽，向高級鐘錶界揭示了疫情帶來的破壞性。然而這一困境之大，也許遠遠超乎業界預期，一眾品牌由遭遇，到反應的過程，可以看到他們有甚麼學習與反省嗎？

繼Rolex及Patek Philippe等品牌後，Hublot亦宣告停產抗疫。(圖片來源：WatchPro)

老實說，初時聽到Watches and Wonders（前身為SIHH）及Baselworld先後取消我毫不驚訝，因為疫症之兇猛，反應再遲鈍的歐洲人終於也有明白的一天。反而最令我訝異的，卻是在得知兩大錶展不會舉辦之後，Bulgari竟然領導多個大品牌打算逆天地在四月底籌措Geneva Watch Days 錶展，似乎要把「別人畏縮時進取，別人貪婪時退讓」的精神奉行到底。

改名Watches and Wonders後，活動似乎諸事不順。(圖片來源：Watches and Wonders)

無論其原意，是想乘別人恐懼時把鋒頭搶過來，還是因為有貨在手不曝光誓不休，總之這種蠻勇，終於也隨著疫情在歐洲擴散而不得認栽。現時其委員會決定將活動延期至八月底舉行，我衷心希望到時疫症能完全平息，但這事誰說得準？

Baselworld的此情此境，還有沒有重現的機會相當令人懷疑。(圖片來源：Baselworld)

高級鐘錶所身處的奢侈品市場，向來都無辦法脫離「利潤」這魔咒。為了營利，集團及錶廠的所有決策都無非為了爭取市場，行業對於社會責任或多或少會做，但是建基於宣傳目的的這些行為我們又何嘗不明白。

現在名店即使開門，也不可能做到甚麼生意了。(圖片來源：WatchPro)

這次席捲全球的災難最後會造成幾大破壞我們還未可知，但鐘錶業和很多奢侈品相信都不可倖免於接下來的大衰退。幾家大錶廠包括Rolex、Patek Philippe、Audemars Piguet和Hublot等都早早宣告停產抗疫，市面上更多品牌就連店都無謂開。在這段空窗期，能否好好給予這些品牌的管理層好好反思一下過往的發展策略是否有所不妥？過往太側重於單一市場會否構成危機？企業發展過快，導致在衰退期一下子營利不保之後可以如何度過難關？

Bulgari剛剛捐出了數以十萬計的消毒搓手液去協助意大利走出疫情。(圖片來源：Bulgari)

我不肯定，只能拭目以待。唯一讓人感到欣慰的是，在疫症最危難之際，不少品牌即使身處困境，也仍然為社會做了良心之事。比如剛才所說，讓人瞠目地打算舉辦新錶展的Bulgari，就捐出了數以十萬計的消毒搓手液去協助意大利走出疫情。至此我已絕不會懷疑他們的善意，唯希望經此一役，世人以至這些大廠大品牌們，都可以明白到世界上最重要的事物，不止金錢。