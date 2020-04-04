《屍戰朝鮮》反映幾多現實？由日本征服亞洲野心到喪屍化的由來

近月大熱韓劇《屍戰朝鮮》因為喪屍大軍的情況酷似世紀疫症爆發，恰巧這一刻全球也遭受肺炎肆虐，更是吸引觀眾討論。雖然煲劇歸娛樂，但不禁令人想去研究劇中到底有幾多史實？雖然此劇背景恍如架空歷史，但其實有著一麟半爪可以推測出所參照的歷史。

《屍戰朝鮮》劇照

時代背景往往是觀眾最想知道的，因為可以增加代入感。其實本來的名字——《李屍朝鮮》已經透露出來，正是明朝時代的「李氏朝鮮」，再加上第二季出現了日本軍隊，配合上所發生的地點，更加肯定是參照了1592年至1598年間的萬曆朝鮮之役，而朝鮮稱為「壬辰倭亂」的事件，當時日本正值戰國時代，而織田信長和豐臣秀吉幾乎把日本統一之際，後者有心稱霸亞洲，計劃從朝鮮入手進攻明朝。然後明朝與朝鮮聯手從海戰上擊敗了日本而迎來和談，最後由於豐臣秀吉病逝計劃以失敗告終。

「壬辰倭亂」（網上圖片）

在劇中總是見到當時朝鮮所用的文字為漢字，其實朝鮮自商代開始已與中國結緣，甚至在漢武帝時期以及元朝都曾把朝鮮納入版圖，長久以來都是藩屬國的關係，至於「李氏朝鮮」的由來，則是在明朝初立國時，高麗國王本打算派都統使李成桂進攻遼東高句麗，但後者卻發動政變自立為王，是為「李氏朝鮮」。而劇中爆發瘟疫，以及與日本軍隊交戰之地的東萊，也是日軍在「壬辰倭亂」開始時佔領之地，自此一路向北進攻。劇中的反派趙學柱就以「生死草」把市民變成喪屍成功抵抗日軍，而在真實歷史上卻是來自明朝的援軍。

建立「李氏朝鮮」的李成桂（圖片來源：Wiki）

最後觀眾最感興趣的，當然是喪屍的由來，第二季已透露，是來自「生死草」依附著的寄生蟲卵。到底現實中有沒有類似的植物？其實這個設定可能是一個大混雜，在劇中的病狀日誌所紀錄著，生死草又有別名為「生莎草」或「紫色婆娑花」，都是虛構的植物，只是為了增加神祕色彩。名字上相似的又有一種生於沙漠環境中的，別稱為「耶利哥的玫瑰」的「復活草」，由於在完全無水的狀態死亡，又能在雨季復活，所以得其名，但又與怕水的生死草有所分別。說到蟲與植物共生，大家都或會想到冬蟲夏草；而令生物「喪屍化」的卻有著不少例子，例如扁頭泥蜂會癱瘓、控制蟑螂來到自己的家讓其成為幼蟲的宿主；偏側蛇蟲草菌這種真菌會控制螞蟻的腦部；棘頭蟲卻會控制宿主被另一種宿主吃掉，例如由蝦到鳥。喪屍片之所以迷人，往往是因為打開了神祕的大門，參照了著世界的各種可能，而當中最引人入勝的卻永遠是人性。