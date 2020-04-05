Andy Warhol時尚Icon眼鏡造型　顛覆性白髮透明look

Andy Warhol將其一生感染世人，透過普普藝術來顛覆傳統、改變群眾的意識形態。假如Andy Warhol是一位藝術家的話，他更是一位流行文化的推動者、時尚Icon，至少在造型上是如此的流芳百世。Andy Warhol在藝術成就上絕對是毋庸置疑，他廣泛運用色調和視覺技巧，把作品變得入屋入腦、家傳戶曉，與此同時成為宣傳革命的最佳武器。

「成就與造型掛鉤？」

藝術的定義是甚麼？看了很多解釋卻找不到真正答案。而我認為每個人心目中都有把尺，用來量度他們所認為的藝術。由於大部份人對藝術會產生一種難以觸摸的錯覺，既抽象而又不真實，直到Pop Art的出現教曉我們藝術原來可以變為生活化，並且可以接觸得到。或許大家對Andy Warhol的作品有某程度上的認識，尤其在1962年的金寶罐頭湯系列，在作品面世後不久便成為全球焦點，為普普藝術文化揭開重要一頁。在生活環境中普普藝術亦常伴着左右，不論是各類型的日常用品、酒店大堂的複製擺設，定抑或眼鏡品牌的設計靈感，這一切都反映出普普藝術的大眾化以及流行程度。作為該運動的骨幹成員，Andy Warhol的一舉一動都必定成為傳媒焦點，而那紙醉金迷式的生活更把時尚與藝術圈連結起來，成為當時紐約市最火熱及最多人談論的文化圈子。

一頭銀髮、Breton Stripes Shirt加透明膠架彷彿成為Warhol的註冊商標，假如說David Bowie把Warhol演繹得維肖維妙的話，那麼我們的甘國亮先生便是港版的一號人物。

Andy Warhol式透明眼鏡熱潮

基於膚色偏白的關係，在佩戴眼鏡方面就顯得更具對比效果，因此在相片的記錄下Andy Warhol大多數會挑選一些淺啡或透明膠架，慢慢成為了他的時裝標記。此外有傳聞拆解他在50年代已有脫髮問題，而為了保持他的神秘形象，便決意戴上一頭凌亂的銀白假髮，儘管如此，偶爾Warhol亦會不小心的露出原有之黑髮，巧妙地造出一種層次感。適逢近年透明眼鏡在日本掀起了新一輪的潮流趨勢， 目測中有很多品牌亦相繼推出自家的透明鏡架，款式造工各有不同，但敢肯定的是它們都是取材於Andy Warhol這位Iconic人物。

（圖片來源：rubylux.com）

（圖片來源：rubylux.com）

由SUPER到TAVAT Soupcan 2.0

在眾多透明系眼鏡作品中，就以EYEVAN 7285及Issey Miyake與金子眼鏡的聯乘最得人心，由於造工精緻質感一流，斷定了它們一馬當先成為近年的人氣商品。至於早前SUPER就聯同Andy Warhol Foundation For The Visual Arts 合作，推出名為The Iconic Limited Edition 的設計系列 ，透過他昔日佩戴的鏡框款式為藍本，打造出具現代感的Flat Lens風格。而提到Pop Art便不得不講TAVAT的眼鏡作品，它們的Soupcan系列卻把罐頭湯的理念融入其中，從視覺以至質感上都散發出獨有個性，一個真正由普普藝術所衍生出的流行產物。

早前品牌SUPER就聯同Andy Warhol Foundation For The Visual Arts合作，推出名為The Iconic Limited Edition 的系列款式。（圖片來源：eyegoodies.com）