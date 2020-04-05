力抗新冠肺炎　留守家中也要強身健體

新冠肺炎全球肆虐，留守家中成為全球抗疫的首要規條。身邊不少熱愛健身運動的朋友都向筆者訴苦，因為無法上gym room而感到不快，同時又擔心辛辛苦苦練成的身型難以維持。既然日常工作都可以home office處理，在家健身當然順理成章，近期網路上出現大量關於home gym的貼文和Youtube教學短片，也是大勢所趨。

今次介紹的Jeff Nippard是筆者一位健身朋友的偶像，他的YouTube訂閱觀眾和Instagram followers分別是我188萬和48萬，是位極具影響力的健身界KOL，他最近上載的一條Home gym教學短片，在兩星期內就有150萬次瀏覽，認真誇張！

注重科學的健身網紅

生於加拿大的Jeff Nippard是位典型的金髮型男，顏值媲美荷里活明星，在IG看他穿上西裝的樣子，完全看不出其身型是如此健碩。在大學修讀Biochemistry的Jeff，主張以科學基礎理論融入健身運動，同時強調營養飲食及帶氧運動的配合，鍛煉身型同時注重體魄的培養，並不盲目追求碩大肌肉。這次Jeff為我們推介的Home gym運動，是一套Circuit Training，按照不同身體部位分為以下四組作循環鍛煉：

（1）腿部動作 Legs Exercises

（2）前推動作 Push Exercises

（3）後拉動作 Pull Exercises

（4）分離動作 Isolation Exercises

Jeff Nippard按照不同的身體部位，劃分4組不同的動作組合，順序完成為一個Circuit。（圖片來源：Jeff Nippard YouTube頻道）

上述每一組Jeff都介紹和示範了不同的動作，我們可隨自己家中的配置和用具去選擇最合適的動作，而Circuit Training的做法是先自選做（1）的其中兩項動作，然後做（2）兩項動作，再做（3）兩項動作，直至完成（4）的所有動作就為之一個Circuit；重複進行3至4個Circuit便完成整個鍛煉，Circuit之間也不設休息時間，因為進入下一組肌肉鍛煉時，剛完成鍛煉的上一組肌肉已經進入休息狀態。

至於每組動作的次數方面，Jeff表示不設指定數次，只要接近不能再繼續便可停止，健身術語即是 Train close to failure，假如因為次數太多而覺得浪費時間，例如一組能做到50次掌上壓，可嘗試增加動作的負重或阻力。最後Jeff建議每星期進行3至5次全身鍛煉，飲食方面建議提升5至20%卡路里攝取量，以維持肌肉量；如將減脂設定為鍛煉目標，則需要提高蛋白質的攝取，每磅體重提升1克的蛋白質攝取為佳。以下是各項動作的詳盡清單：