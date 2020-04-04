【男人流血不流淚】是真理抑或是重擔？

相信很多人小時候一定試過貪玩受傷然後哭得超大聲，然後母親大人總會說一句「男兒流血不流淚，不准哭！」。「男人流血不流淚」，這句基本上已經成為每一個時代，每一個男人的座右銘，彷彿是男人就應該遇到什麼問題都要硬著頭皮涯過去。

「男人流血不流淚」是每一個時代每一個男人的座右銘。(圖片來源：freepik)

但是我們年輕時並不知道，「男人流血不流淚」的下一句，是「只因未到傷心處」。人大了，背負的東西越來越多，社會的不公、扭曲的真相、生活的壓力、曾經的兄弟因嚮往的道路不同而越走越遠、愛人的離去，以上種種都令人難以承受。從前聽起來響亮的格言就像變成了某種無形的重擔，鞭策著一個人獨自面對一切，麻木自己地往前走。

What’s not to like, right? (圖片來源：《英雄本色》電影劇照)

以前看《英雄本色》，覺得 Mark 哥很有型，就算失去一切，生活落魄潦倒，都能繼續瀟灑、堅強地面對，為兄弟可以義無反顧，打掉門牙和血吞，當時我們很自然就覺得男人就應該如此。然而長大後重新看一次，卻發現角色內心的痛苦、不甘和無奈。電影刻意淡化了流淚的情節，但你仍可以感受到角色內心的淚水，切實感受到在英雄人物的外衣之下，Mark 哥亦是一個有血有肉的人。

在電影《色辱》中，主角 Brandon 與妹妹 Sissy 的關係因 Brandon 的性上癮導致難以修補的裂痕。(圖片來源：《色辱》電影劇照)

說到面對情感，立即想起了另一套電影， Steve Mcqueen 的 《色辱》(Shame)。主角 Brandon 因為性上癮導致各種生活及與家人相處的壓力，他一開始裝作堅強面對，反而落得進退失據。而在電影的最後，他再無辦法控制滿溢而出的情緒，在雨中大哭一場，這一幕完美傳譯了在卸下「流血不流淚」的面具後，男人應有的情感。

這幕戲完美傳譯了在卸下「流血不流淚」的面具後，男人應有的情感。(圖片來源：《色辱》電影劇照)

男人，絕對要堅強，不能隨便在人前展現軟弱。但堅強的同時，也可以有一個緩衝位，或者找一個信任的人給予支持，並找機會讓壓抑的情感得到渲洩之口。能對自己坦白，承認自己的情感，並容許某些時刻以低潮來平衡心理，並藉此給精神來一次Reset，讓自己在之後可以變得更強壯，走更遠的路。