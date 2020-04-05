【IWC葡萄牙系列】簡約俐落與功能性兼備　配襯西裝無懈可擊之選

單有外表的腕錶，我們會以Fashion watch來形容，但造型好看而內裡同時有著優秀機械的Dress watch就完全是另一層次。IWC 的Portuguese系列，最出眾之處在於其文質彬彬卻隱藏著一身好本領。腕錶用以配襯西裝，更是天作之合，如果你正愁沒有一枚可以好好配襯上班西裝又或者出席隆重場合的好錶，這就是答案。

(圖片來源：IWC)

IWC Portuguese系列計時腕錶（售價：$138,000）

IWC葡萄牙系列的設計簡約、精緻而不失穩重，這款用上紅金錶殼、岩灰色錶盤，配以鍍金指針和鱷魚皮錶帶，與跳脫動感的大地色系或深藍色系的西裝最為合襯。而它的機械設計同樣優秀，IWC的 (69355型號) 自動上鏈機芯可提供超過40小時的動力儲備，亦附帶 30米防水性能。

(圖片來源：IWC)

IWC Portuguese系列計時腕錶（售價：$60,600）

經典即是永恆，精鋼錶殼、鍍銀錶盤，配以黑色鱷魚皮錶帶的經典配色，與黑色與白色為主的正裝和禮服，或同色系的smart casual服非常匹配。經典以下，這款腕錶擁有計時功能、小秒針掣停裝置、藍寶石玻璃錶鏡，並鑲有寶石，名副其實的奢華與實用兼備。

(圖片來源：IWC)

IWC Portuguese系列手動上鏈單按鈕計時腕錶「勞倫斯體育公益基金會」特別版（售價：$130,000）

葡萄牙系列的「勞倫斯體育公益基金會」特別版，精鋼錶殼的背面有精緻的雕刻圖案，配以獨特的藍色錶盤、鍍銠指針和鑲貼時標，錶帶則是得體的黑色鱷魚皮，用以配搭相對較難襯托的亮色西裝是一個絕妙的選擇。而它的功能當然絕不失禮，使用手動上鏈系統，防水性能、動力儲備顯示和日期顯示，同樣文武雙全。