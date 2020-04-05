喝就要喝有故事的威士忌 最貴紀錄、業內隱祕、選年份高還是舊酒

繼早前的禁酒令，再到這兩天開始酒吧關門，有酒還是要在家喝，有點不是味兒，畢竟醉翁之意不在酒，藉著把酒之際聊聊天，向來都是最受用的社交手法，因為酒可以使人放下繃緊的心情，成為打開話題的催化劑，在不少地方，酒場都是談生意的好地方。

酒是有歷史之物，不同的酒類都有不同的功能，而最適合消磨一個晚上、靜靜地談談天的，可能就是威士忌，既因為是烈酒要慢慢品嚐，而且威士忌過桶帶來相當複雜的風味，每桶酒、每個木桶、以至每一塊木都是獨一無二的，委實不乏故事。說到威士忌很多人會留意年份，當然，年份代表著價格，因為儲藏的成本、逐支逐支的消耗以至物以罕為貴。但即使是同一家酒廠出品，不同的年份都有不同的風味、數量和價錢，而三者未必有直接關係的。

Glenfarclas「Family Cask」（圖片來源：Glenfarclas）

蘇格蘭的Glenfarclas酒廠自六十年代起就開始推出名為「Family Cask」的系列，很多人收藏屬於自己的特別年份，例如生日，但有些年份的產量特別低，很可能是因為那一年的社會、環境因素影響，但量少、價高卻不一定代表好喝，多年來慢慢愈來愈多人追捧這個系列，水漲船高，而最貴的1954年都可以賣上近十萬元。

The Macallan M 6 升裝（圖片來源：The Macallan）

說到最貴的，往往都是最令人感興趣的，更有趣的是，近年的最新紀錄都是由The Macallan自己打自己。The Macallan M 6 升裝於2014年香港蘇富比拍賣會中成交價為631,850美元，成為當時的世界紀錄。M for Macallan，不用置疑，而酒廠的高端酒款都會用上法國水晶名牌Lalique的酒瓶，在Lalique的基地也能看到與Macallan合作過的酒瓶陳列出來，是為極致工藝長久以來的聯乘之作。那次是單瓶最貴的威士忌，而且全球僅有4瓶，瓶身則由17位工藝師同時花近50小時打造，以為這就極致珍貴？於2018年Bonhams再拍賣兩瓶The Macallan同系列之作，1926年入桶、1986年裝瓶，酒廠找來Peter Blake和Valerio Adami設計瓶身，現存就只有這兩瓶，前者以796萬港元成交，本來已經打破了The Macallan M的紀錄，怎料冠軍之位才坐了一陣子，另一瓶就以863萬港元成交。

但除了錢，知識或者更有談論的價值。威士忌除了木桶風格、原料及產地的故事等，有些細節是比較少人知道的。例如雪莉桶的顏色之謎，大家都見過一些重雪莉風格的酒體顏色相當深紅，據業內人士指出，原來蘇格蘭並無嚴格指明木桶的限制，雖然不可以加入添加劑，但其實不少木桶在盛載威士忌之前都剩下了不少雪莉酒液，換言之，即是在入桶時混入了一定分量的雪莉酒才有這種深紅色。此外在工藝上，麥芽的烘烤、蒸餾的方法、以至是木桶的烘烤縱然家家不同但都是為人所知的，而比較少人留意的還有加熱工序，原來影響非常大。剛才說過的Glenfarclas是現今少數堅持直火加熱的酒廠，連Macallan在十年前都改為蒸汽加熱了，但Glenfarclas很快就發現兩種加熱方法原來對酒的味道有著很大影響。

圖片來源：Unsplash@thomascpark

最後，與其追年份高的酒倒不如找尋舊酒，因為不同的時期同一酒廠的出產都有很大的分別，除了生產工序的不同，還有水源的變化、調酒師等種種因素。喜歡雪莉桶的，找一瓶舊版Macallan 10YO Cask Strength，是為定義雪莉桶之作；而喜歡Peaty的，舊版Laphroaig 10YO也是與現在的有著天淵之別，嚐一嚐，就保證會沈迷追逐舊酒的世界。