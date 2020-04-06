【德國名錶】從ODYSSEUS機芯製作　解構朗格穩佔世界頂尖行列之道

於1845年創立，及後由於德國在第二次世界大戰中戰敗，而被蘇聯將財產國有化以至消失42年，直至1990年兩德統一才由Walter Lange重新註冊，並於1994年再次活躍於高級腕錶市場；A. Lange & Söhne（朗格）以「德國製造」之名，在短短25年間便站穩由瑞士鐘錶壟斷的世界頂尖行列，透過新推出的首款鋼製運動腕錶ODYSSEUS身上可見，品牌能有此成就絕非僥倖。

ODYSSEUS是朗格首枚量產的鋼製腕錶系列。（圖片來源：A. Lange & Söhne）

在創立以來的175年裡，朗格一直僅以貴金屬作為製造錶殼的材質，除了在2017年為了紀念榮譽總裁Walter Lange離世而推出僅此一枚的鋼殼1815 Homage to Walter Lange外，ODYSSEUS是品牌首款量產的不鏽鋼殼錶，也是其首款運動錶。雖說是入門級別的運動鋼錶，但品牌在設計及開發ODYSSEUS上也絕不馬虎，面對此前未接觸過的新領域，更前後花上了15年的時間，製作了三款原型才得出最終版本。

L155.1 Datomatic自動上鏈機芯。（圖片來源：A. Lange & Söhne）

機芯是一枚腕錶的靈魂，從鑑賞ODYSSEUS搭載的L155.1 Datomatic自動上鏈機芯，我們可以認識到品牌對於製錶工藝的執著。此枚全新研發的機芯由312個不同部件組成，並由經典的3/4夾板固定，雖然大部分零件都隱藏在這個以格拉蘇蒂羅紋修飾的3/4夾板之下，但品牌依然對每個零件作手工細緻修飾，除了以圓紋或太陽紋修飾齒輪或主發條盒等圓形零件外，所有框架零件均飾以鱗紋（perlage），透過將旋轉磨釘輕輕點刻組件，形成重疊的雲狀圖案，更同時用上兩種拋光方法，去分別打磨輪廓及邊緣，以營造出不同效果。

品牌在設計及開發ODYSSEUS時，開宗明義地以適合進行游泳、出海等水上活動作定位，故此不但在防水能力上下了苦功，為了突顯其優雅運動風格，更特別在擺輪橋板上創製手工波浪雕刻圖案。由於品牌每位雕刻師都會親自製作及研磨自己的雕刻刀，調整把手及鋼尖的長度以找出最適合自己的工具，而且使用雕刻刀時的不同力度及角度，均會令雕刻圖案在放大鏡下會顯示出波浪起伏高低及切割深度等細微差別，因此每個擺輪橋板上的波浪圖案均會有所不同，獨一無二。有說即使事隔多年，雕刻師仍然可以分辨手上的機芯零件究竟是出自自己還是他人手筆。

由Ferdinand Adolph Lange於1864年研製的3/4夾板是品牌的象徵。（圖片來源：A. Lange & Söhne）

一如品牌其他系列腕錶，ODYSSEUS的機芯經過極為耗時的二次組裝，透過靈巧手藝微調所有零件致互相完美配合。雖然由品牌創辦人Ferdinand Adolph Lange於1864年研製的3/4夾板可以有效穩定單一橋板下的輪系，從而提升精準度，但由於3/4夾板是由對濕度及酸性十分敏感的德國銀製成，因此每個手指模都會留下難以除去的痕跡。複雜的初次組裝階段同時包含精密調整不同大小齒輪的端輪配置，寶石會經上下挪動，以釐定個別齒輪的端輪配置，錶匠在過程中必須多次移除並重新裝嵌3/4夾板，以慢慢為每個齒輪完善端輪配置；當機芯完成組裝及測試後便會完全拆解，然後各個組件會經過清洗，並在完成上文所述的手工修飾後，才經二次組裝進行運作測試。

ODYSSEUS是品牌首枚同時配備大日曆及大型星期顯示的腕錶。（圖片來源：A. Lange & Söhne）

而品牌研發ODYSSEUS的其中一個壯舉，是它首次同時配備了大日曆及大型星期顯示，並為此特別研發了一個由99個零件組成的全新裝置，能夠確保兩個顯示均會在每天午夜向前推進一天，而當有需要時佩戴者可以透過位於2時及4時位置的按鈕，分別手動調控日曆及星期顯示，亦可以利用錶冠在午夜位置後同時調校兩個顯示。