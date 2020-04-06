Celine春夏系列 Hedi Slimane為大家帶來怎樣的文藝自由風？

形而
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為何總是說潮流是循環，每隔一段時間就會回歸，但能夠回歸的只有值得回歸的，甚至是有些事兒從來沒有離開過潮流。就如今季Celine 2020春夏男裝，充斥著滿滿的藝術味，雖然是藝術總監Hedi Slimane找來幾位藝術家一同合作，而當中的靈感卻是來自70年代。

（圖片來源：Celine）

時裝似是變幻，但永恆的可能是背後的文化。有見於今季Celine迎來的70年代Hippie味道，在那些年是一個時尚百花齊放的時代，也為世人帶來不少時尚Icon：David Bowie、The Rolling Stone、Elton John等。不羈的波希米亞風格加上型格搖滾風，成為跨越世紀的經典，將之融入設計往往是不死的做法，而Hedi Slimane之所以對這個年代念念不忘，也因為Celine創辦人Céline Vipiana正是於70年代創立品牌。

LARGE BASKET IN RAFFIA WITH DAVID KRAMER "UNTIL TOMORROW" PAINTING EMBROIDERY （圖片來源：Celine）

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此外，Hedi Slimane與之聯手的幾位藝術家包括Andre Butzer、Darby Milbrath、Carlos Valencia，還有其好友David Kramer，二人都是出生於60年代，見證著70年代的光輝歲月，更加對這個浪漫時代能夠刻劃出動人的文藝韻味。最近推出的新作當中，有充滿夏日風情的籐籃袋，除了有幾位藝術家的作品在上，更有著春夏活力、打破性別界限的波希米亞浪漫主義情懷。

四位藝術家各具特色，例如David Kramer，其文字設計反映了其獨特的幽默融合憂鬱性格，矛盾和自我毀滅的個性令人懷念Hippie的年代，帶來令人著迷復古味濃的丹寧牛仔褸、夏日自由情懷的Print Tee等。Andre Butzer的標誌性圖案既抽象又帶有強烈張力，融入時裝及配件當中值得收藏。Carlos Valencia的作品別具奇異味道，其擅長的把圖像注入新的文化韻味，滲出絲絲工藝的感覺。最後Darby Milbrath的珠片刺綉作品更具波希米亞風味，也是吸睛之作。

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