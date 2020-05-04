揸TOYOTA戴Rolex很可能是假勞？　名錶和名車不存在必然組合

在我們的刻板印象中，名錶和名車總是被湊成一對，這其實無可厚非，因為不管名錶還是名車，它們共通點除了有名以外，價格也都比較高，所以只要負擔得起名錶，似乎就一定開得起名車，反過來也是，有了名車，戴隻名錶也是很合理的事。 不過還是有些人不是這麼想當然。

最近有一位錶友就在網上群組愛錶咖上抒發自己的看法，他手上戴的是勞力士的半金藍水鬼116613LB，如果只看文字敘述，你認為他會開甚麼車，雙B？Audi？Lexus？這些似乎都是合理的推論，但事實上這名錶友開的是⋯⋯TOYOTA！要知道半金水鬼現在定價也是要個10多萬以上，跟一台Toyota新車也沒差多少，這樣的組合一出現倒是讓人感覺有點跳Tone。

至於原Post是想表達甚麼感想呢？他表示：

口袋太淺買不起名車，但名錶還買得起。這架車開了12年，只故障過三次，實在是好車！誰說開TOYOTA就不能戴勞？其實有人開名車戴假貨自以為沒人發現？錶友們眼睛都很厲害，只是不想說而已。小弟我錶就這麼一隻沒多厲害，但就是看不起戴假錶還在自得其樂炫耀的人，要戴假錶就安安靜靜的戴。

有錶友戴著GMT-Master II也是開TOYOTA。（圖片來源：FB@李柏誼）

這論點一出，引來部分錶友表示認同，有人附和說「最討厭滿身假錶假鞋假包，硬要拍方向盤炫富的人」、「我就遇過開雙B戴假勞的，超掉漆」、「尤其戴假貨的講話特別大聲」，這和看不慣炫富的作風多少有關，尤其是當戴的名錶非正貨還高調曬錶時，多少會讓人有觀感不佳的感受。

另外也還有一些同樣低調的錶友也出來「支援」，回覆了一些自己戴名錶也不是開傳統名車的照片，例如同樣戴勞開Toyota、戴Richard Mille開Toyota（這小編絕對不信）、戴勞揸Honda、Jeep或Nissan，也有人逆向操作Po出開BMW戴Casio電子錶之類的，這都跟我們的刻板印象大不相同。

看看版友們post出來照片有哪些錶和車的組合↓↓↓

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也因為這些「堅持做自己」的錶友，引來另一些錶友表示意見，有人認為「個人覺得能力範圍能做的都是好事，我也期許自己努力讓財力能夠買勞」、「戴假勞沒關係，但別高調，自high就好」、「戴自己喜歡的就好啦，真假騙得了別人也騙不了自己」、「雖然我開雙B沒有買勞雷，不過不是買不起，而是不想戴假貨也要有品味」、「喜歡勞～跟開甚車沒關係！」、「開甚麼車，戴甚麼錶自己開心就好了，不用刷存在感根本沒人管得著」。

還有錶友做了頗為深度的分析，他說道：

物質這種東西，如果不整套給人感覺就是不協調，當然沒有所謂「不可以」，自己爽就好。不過話說回來，名錶與名車，都是社會人士在各種事業成功階段的一種「象徵」，有時候不是只有考慮買不買得起這麼簡單的事；撐不撐得起、有沒有羞辱了你開的車或戴的錶，也是很重要的～

看來這位錶友很深入在思考車與錶之間的關係。

看來大家對於原Post的感想都有自己的解讀或反應，但網路世界本來就是容許大家互相交流或分享的，從中我們也不需太執著在找出誰開名車戴了假錶這種問題上，倒是經過原Post的提醒之下，我們理解到了名車與名錶有時不一定會並存，只要自己能力範圍內可以戴錶戴得開心、開車開得安全穩固，對當事人來說就是好錶／好車，其實戴勞的人可以開任何車，也可以騎電單車、腳踏車，甚至走路都沒問題，重點是能順利入手自己心愛又滿意的那隻錶就好。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：戴勞的人會開什麼車？】