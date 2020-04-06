碧咸最新邁阿密豪宅曝光 盤點近年住所 奢華之外更是投資有道

就在日前釋出碧咸 (David Beckham) 位於邁阿密的最新住所，咸爺出手當然不會吝嗇，斥資2,000萬英鎊，但換算成1.9億港元的話，超過一萬呎的頂層單位、坐擁全市美景，會否覺得非常超值？除此之外，咸爺近年又入手過怎樣的豪宅？

碧咸的代言人表示碧咸將會留在邁阿密，並入手了One Thousand Museum (圖片來源：ig@onethousandmuseum)

是次的單位除了地段及格局奢華，來頭也不少，原來是由著名建築師Zaha Hadid操刀設計，位於邁阿密市中心One Thousand Museum頂層，現代設計採用了白色幾何為主要結構，極具開揚的空間感，配備了5間臥室、6間浴室、健身房、露天平台和家庭影院。選擇居住於此是因為早前成立邁阿密國際足球俱樂部，之後的時間都會留在邁阿密，所以置了新居。

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而在去年，碧咸一家早就有此計劃定居美國，所以在比華利山以月租20萬港元租住了一家約2億港元的豪宅，擁有6間睡房及泳池，在此度過了萬聖節。但其實在2018年，咸爺才賣掉了同樣位於比華利山的豪宅，入手了十一年升值了1,100萬美元，最後以3,300萬美元放盤，該豪宅亦不遜色，佔地1,200平方米，比One Thousand Museum的住所更大，同樣有6間睡房、9間浴室、泳池和家庭影院必備，此外還有圖書館和音樂室！

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碧咸一家去年在比華利山的豪宅度過了萬聖節（圖片來源：ig/davidbeckham）

但說到近年最具價值的，要數到於2013年入手，在倫敦西部Holland Park購入的一棟價值3,150萬英鎊（約3.2億港元）維多利亞式豪宅，作為運動界的第一紳士，咸爺看中的當然有著獨特價值，這座豪宅原來早在60年代已被列為第二級受保護建築，有著85年歷史，光是改造和裝修就花上800萬英鎊，同樣地也擁有6間睡房和家庭影院，此外還備有健身房、書房、辦公室和遊戲室。但別以為型佬大曬，同鄉也不給這位萬人迷面子，由於裝修用上了三年之長，而期間帶來的污染和噪音打破了鄰里間的安寧，而且也有機會破壞了這所受保護建築的結構，所以遭受到鄰居投訴，甚至在即將入伙之際，附近的七家鄰居同時裝修，是否對咸爺報復？最後，回看碧咸夫婦的豪宅入手動向，大多是因為添加了新成員而愈搬愈大，而且轉手放盤時大多都升值近半，咸爺迷人之處往往在於實力多於外表，連入手物業也非只是奢華而是投資有道。