2020年男士春夏季　屬於未來的Dior男士飾物系列

經常認為Kim Jones是一個非常食腦的當代設計師，因為他往往能夠找到一些品牌裡的精粹再透過他的獨特眼光，變為一件件炙手可熱的產品。如果說他是位成功的設計師，倒不如說他是位能預知未來的人吧。

Christian Dior出名的一直是其女裝創作，20年春夏季系列創作總監Kim Jones則帶我們回到數十載前，當品牌只提供簡單的素色（通常是灰色）西裝予當時的男士。透過Jones的視角，春夏季系列變成一套套低調得來同時帶未來感的現代西裝輪廓。他更找來藝術家Daniel Arsham一同合作設計一系列未來感重的配飾，來點綴一套套的西裝造型。

藝術家的作品是以想象未來被發掘出來的出土文物為創作風格，正正切合Dior今季想要表達的主題。所以同樣以這方向設計出以「CD」logo為主的頸鏈、戒指、耳環、心口針及鎖匙扣等男士飾物。飾物以亞光白面再配上尤如岩石經時間洗禮後而裂開，裡面點綴著石英和水晶，像充滿著經歷的瑰寶。系列裡還有Dior先生最喜愛的Lily of the valley鈴蘭花的心口針，用作點綴西裝的lapel位置上。

圖片來源：Dior

其實品牌一直重視飾物系列，以往不同創作總監都會有其個人的演繹方式。唯獨是Jones能夠將奢華的品牌包袱完美地與街頭風格結合，那些超巨型Dior戒指、褲鏈或是頸鏈，都是現今最合時最on trend的男士配飾。成功地與剪裁西裝配襯而又不覺突兀，或許就是使之矜貴的地方。