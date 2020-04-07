Morton’s抗疫牛扒套餐　有齊食材調味醬汁　跟住指引自己煮

掙扎！新冠肺炎疫情肆虐香港快將三個月，餐飲業界首當其衝地承受極大打擊，客量銳減，各家餐廳為求自救無不各出其謀，繼有早前介紹過的「United We Dine」、「上門廚師」等計劃及服務之後，源自美國芝加哥的著名扒房Morton’s The Steakhouse最近就推出全新的自取牛扒套餐，帶來獨特的外賣美食體驗。

在眾多菜式食材當中，牛扒相信是最難做外賣的一種，放在食物盒中焗得太久，會大大影響牛扒的口感和味道。作為擁有40年悠久歷史的老牌高級扒房，要在疫境中生存下來，並為食客帶來優質靚扒，Morton’s The Steakhouse就想到以全新概念推行外賣美食，自取外賣牛扒套餐除了廚師已經煮好的一系列招牌配菜、沙律、甜品，以及優質的生鮮靚扒之外，更附上餐廳的招牌調味、自家製濃汁以及由餐廳牛扒專家提供的詳細烹調指引，讓食客即使待在家中依然能品嚐到這家世界著名扒房的牛扒大餐。

是次Morton’s The Steakhouse推出的自取牛扒套餐共有四款，食客可根據需要選擇不同份量，並可以優惠價$298加配深海龍蝦尾（一件）、海扇貝（四件）和大蝦（四件）。

二人餐（$608） - 新鮮大廚沙律 - 16安士肉眼牛扒（一份） - 5安士深海龍蝦尾（兩份） - 選一： 烤珍寶蘆筍／薯蓉／焗芝士煙肉通粉（放入焗爐即可） - 鮮莓朱古力慕絲

二人餐（$658）： - 新鮮大廚沙律 - 6安士免翁牛柳（兩份） - 5安士深海龍蝦尾（兩份） - 選一： 烤珍寶蘆筍／薯蓉／焗芝士煙肉通粉（放入焗爐即可） - 鮮莓朱古力慕絲

四至五人餐（$1,388） - 新鮮大廚沙律 - 6安士免翁牛柳（兩份 - 16安士肉眼牛扒（一份） - 10安士紐約西冷牛扒（一份） - 5安士深海龍蝦尾（兩份） - 選二： 烤珍寶蘆筍／薯蓉／焗芝士煙肉通粉（放入焗爐即可） - 鮮莓朱古力慕絲

七至八人餐（$2,588） - 新鮮大廚沙律 - 6安士免翁牛柳（四份） - 16安士肉眼牛扒（兩份） - 10安士紐約西冷牛扒（兩份） - 5安士深海龍蝦尾（兩份） - 選二： 烤珍寶蘆筍／薯蓉／焗芝士煙肉通粉（放入焗爐即可） - 鮮莓朱古力慕絲