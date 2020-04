【禁止社交活動】男人獨處的方法　與自己的對話也算種辦法

這幾星期,全世界很多國家都進入了封鎖狀態,社交場所全數關閉,禁止大部份人與人的接觸、交際。香港雖然未有如歐美一樣接近禁止社交活動,但早前所有從國外回流的港人亦需要進行14天的自我隔離。作為一個男人,即使我們有些時候都會喜歡一個人專注於一件事之中,但無可否認,長達數週的獨處,特別是當你單獨生活的時候,很容易令人感到孤獨、迷茫甚至是沮喪。對於獨處,有些想法或者你可以用作參考。

城市的封鎖狀態讓很多人無法適應。(圖片來源:time.com)

男人很多都是沒有辦法停下來的類型,因此遇上自我隔離時,就會盲目地找事情去做,務求填滿時間來驅趕孤獨感。其實獨處並不等同孤獨,有研究指出能享受獨處,對人是有正面影響的。利用這些時間靜下來為自己倒一杯酒,沒有令你分心的東西、沒有旁人的意見,坐下來整理一下自己的思緒。你會發現獨處並不可怕。而且有很多事情自己一個人思考其實比較好,但是作為都市人這些機會其實越來越少。

把握一個人的時光靜靜整理一些埋藏很久的思緒亦很重要。(圖片來源:Freepik)

有一句來自哲學老師的說話令我印象深刻,「人總是活在下一秒鐘,這樣並不算是存在。」。想一想確實如此,特別在香港這種大都會的生活中、工作中,我們總是在做一件事的時候已經在想之後的日程是什麼,根本沒有辦法好好了解「當下」的自己。而獨處給予了我們不用去想 「what's next?」的奢侈,可以利用現在與自己好好對話。

如果你真的感到非常壓抑,以現在的科技,reach out 亦並非難事。(圖片來源:Freepik)

當然以現在的科技,你亦可以很容易在網上找到同樣沒有什麼「細藝」的朋友消磨時間。只是,借用電影《How to be single》結尾的獨白,「you may only get one moment, when you’re not tied up in a relationship with anyone… when you stand on your own. And then… It’s gone.」。一個人能夠真正獨處的機會其實並不多。因此,如果有機會的話,為何不去探索一下?