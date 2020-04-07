羅文、張國榮、梅艷芳世紀時尚Icon　演繹三種不同的「Camp」

甚麼叫影響力？並非那一日屬於那一個人，而是其代表了的一個時代，過去了廿年，仍然記憶猶新，仍然懷念，仍然讓我們學習。正如羅文、張國榮、梅艷芳這三個劃時代的時尚Icon，但我們在2002及2003年失去了他們，而他們卻印證了娛樂並非只是茶餘飯後的事，他們有著共通點，也各有獨特之處，如果要以一個字去形容他們，可能是「Camp」。

羅文穿上孔雀羽毛斗篷深入民心（網上圖片）

或者不少朋友都未真正明白「Camp」的意義，即使在去年時尚大事Met Gala也以「Camp: Notes on Fashion」作為主題，然後一般人只會說時尚總是突破性別界限，但事實上「Camp」卻不只與性別有關。Camp是一種人為造作的感覺，中文可以釋作「敢曝」，往往伴隨著的是勇氣與自知之明，藉著浮誇而帶來張力和戲劇效果，所引起的震撼和漣漪，非一般人可以理解。正如羅文現在看來非常前衛，但當年被幾多電視機前的家庭當作神經病，即使是明星也不必如此？只不過是大眾未能追到羅記的思想。

或者長頭髮的哥哥從Devil到Angel橫越兩性界限令人覺得新奇有趣，是因為他俊美的面龐；而雌雄同體的梅艷芳在妖媚的背後撐著的是一份英氣，恍如正義的使者；羅文沒有哥哥的樣子，也沒有梅艷芳的俠氣，用Camp來形容他，也竟變成了社會異端，其實唱起〈小李飛刀〉時亦英偉不凡，拖著長長的孔雀羽毛斗篷不失大俠風範，他靠的並非樣子、身材，而是位於樂壇頂端的唱功容許他在時裝上「任性」，而事實上連各大時尚品牌也不比他走得前。羅文的歌膾炙人口，不只是歌曲，連服裝也被烙在記憶當中，例如〈激光中〉戴著的鐵甲威龍墨鏡，充滿未來主義，也恍如兩眼會發出激光；妖媚的代表當然有〈波斯貓〉，密實的皮大衣，其意識卻是扮演妖艷的貓女郎。形象之浮誇而多變，甚至連後輩的哥哥也難以後來居上。

《熱情》演唱會「From Angel to Devil」主題的造型（網上圖片）

張國榮一貫的形象其實是斯文貴氣的公子，Camp形象直到2000年的《熱情》演唱會才表露無遺。那一次的服裝設計找來了法國時裝大師Jean Paul Gaultier操刀，主題為「From Angel to Devil」，其實是Gaultier的主意，哥哥相當放心的讓他自由塑造，卻把自己的Camp之魂演繹得淋漓盡致。一開始說過去年的Met Gala主題「Camp: Notes on Fashion」，其實是向Susan Sontag的〈Note on Camp〉致敬，這論述中指出雌雄同體是Camp的「sensibility」中最為突出的形象，因為大多數人是性別分明，而跨性格也是本質上最浮誇的，也補足了單一性別的缺點，此概念多年來也見於不少時尚大作當中。Camp是一種風格甚至是美學主義，而哥哥所演繹的Camp，也成為了一時無兩的時尚Icon。

但說到雌雄同體的代表，怎少得梅艷芳。壞女孩之姿固然入型入格，穿起西服來亦前無古人般別具瀟灑氣質，而她的Camp形象不只是跨性別那麼簡單，而是演活了形象背後的故事。例如〈妖女〉一曲的封面造型，是由時裝設計師劉培基打造，以《一千零一夜》故事爲藍本，同是異國風情，羅文在〈心裏有個謎〉的泰國王子將內裡的時尚活力展現出來，而梅艷芳的〈妖女〉卻扮演著獅身人面像，其實是故事中的國王，用女性之姿來反串，又是另一種傾國傾城。至於在1990年電影《川島芳子》當中扮演的川島芳子，本來就喜於扮男子，在電影中也不斷的在男女之姿穿梭，表現得相當自然又游刃有餘，所以梅艷芳雖然中性，但甚至說不上是Camp。今天的風氣不見得比當時更自由，羅文、張國榮和梅艷芳若尚在於此，會否有能力繼續改變人們的目光？