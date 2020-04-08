【夏日男士西裝】先從布料入手　7招輕盈選不再汗流浹背失儀態

炎夏穿西裝相信是許多男士的挑戰，不想站在戶外的太陽底下不到10秒鐘就大汗淋漓盡失儀態，就要熟讀以下選購夏天穿著的西裝小貼士。

圖片來源：Massimo Dutti

1. 透氣涼爽的物料

Linen亞麻 / Linen Wool blend 亞麻混羊毛

亞麻面料輕身，具有極佳吸濕排汗與透氣性，加上布料呈現自然紋路令穿上感覺隨意休閒。麻煩之處是容易起皺褶及不夠堅挺，這個時候亞麻混羊毛造的西裝就能補償這一點。

Seersucker 泡泡紗

微皺帶條子紋的泡泡紗輕薄且透氣涼爽，光滑之餘免熨非常方便。缺點是不宜穿著出席正式場合，但或許Thom Browne的奢華版本能改變這一點。

Cotton-Twill棉斜紋布

透氣度僅次於亞麻，觸感柔軟平滑；缺點是當棉吸收汗水後不容易乾透，但款式及價錢最大眾化。

圖片來源：He Spoke Style

2. 無襯裡/無結構西裝 （Unlined/Unstructured Suit）

夏天西裝的關鍵是要輕盈不累贅，所以要選沒lining和沒結構的西裝款式。因為lining會減低西裝的透氣度同時把熱氣鎖住，另穿起上來更焗促。

圖片來源：The Trend Spotter

3. 西裝顏色

如非必要，不要在夏天穿深色西裝，因為深色西裝（特別是黑色）非常吸熱，建議可以選擇淺灰、粉藍或是米白色的西裝。

圖片來源：The Trend Spotter

4. 布料重量（GSM）

GSM指每平方米的克數，亦即是西裝布料的重量。克重越高代表面料越厚重緊緻，在亞洲的夏季一般選200-240GSM就最適合。

圖片來源：Bosignani

5. 不要帶領呔

不想熱上加熱當然是不帶領呔，取而代之是將恤衫的上2-3粒紐扣解開，營造輕鬆的感覺。

6. 換成短袖恤衫

雖然許多人很抗拒穿短袖恤衫或是單頭polo恤，因為難免會有陣「大叔味」。但只要剪裁合身，素色及穿在西裝褸內，都可以變得紳士。

7. 西裝配短褲

絕對是沒有一點膽量和身型也不會這樣穿，始終過於casual，但尤其適合穿來出席沙灘婚禮或派對。重點是要挑選有剪裁的短西褲，長度剛在膝蓋以上1-2寸為佳。