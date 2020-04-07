抗疫將近三個月，怕除罩易受感染而不敢出街跑步、去做gym，加上home office日日呆坐家中，上上磅再望望個急速成長的大肚腩，真的不勝唏噓。禁GYM令實施，Pure Fitness及Pure Yoga轉陣網上，推出一系列「Pure 360 LIVE」免費健身及瑜伽網上課程，帶領香港人留守家中運動，齊心對抗疫情。

由每朝七點開始，「Pure 360 LIVE」都會提供10堂免費健身及瑜伽網上課程，由於每日的課程安排均有不同，故此會於每晚公佈翌日的課程時間表，只要選定有興趣的課堂，然後按時瀏覽Pure Yoga、Pure Fitness的Facebook專頁或FUZE HK的Instagram平台，就可以跟隨實時直播的網上教學鍛鍊身體。

「Pure 360 LIVE」課程提供的運動課堂種類繁多，包括舞蹈健身及產前瑜伽，以至拳擊、搏擊及核心訓練，而課程之後亦會上傳到YouTube官方頻道，以方便隨時隨地重溫課堂。

- 舞蹈健身：一堂融合了嘻哈、爵士、黑人及非洲音樂等節奏，喚醒體內每個舞蹈細胞，讓身體隨著有趣而高運動量的舞蹈組合擺動。課程以無間斷的帶氧運動熱身，接著是一系列增強腹部、腿部和手臂的舞步。

- 核心訓練：針對性增強核心肌肉群並改善身體支撐力和穩定性。在課堂中會教授不同的訓練組合，如抬腿、腹肌和核心肌肉伸展、平板支撐及開合跳等動作，務求以燃燒卡路里及增強力量為目標。

- FUZE：透過一系列改善心肺功能及肌肉力量的高強度力量訓練(HIIT)、拳擊和心肺運動項目，帶領參加者追求突破、挑戰自己。（只限於FUZE IG 平台觀賞）

- 營養學：Pure Nutrition 課堂將走進廚房，探索如何準備和烹調健康餐單、了解飲食調節和素食等更多知識！課程以英語或廣東話進行，無論是入廚高手抑或新手均適當。

- Wide Lotus：以實用的順位、穩定的呼吸及充滿靈性的冥想練習，讓身心得以踏實安穩。這個瑜伽伸展練習透過流水般流暢的動作組合，配合音樂及瑜伽理念，從而可在家中亦能提升力量、及安全地達至最佳健康狀態。