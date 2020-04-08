高級鐘錶業市場展望　2020年三大發展趨勢預測

現代社會瞬息萬變，就連非常重視傳統與技術的製錶業亦如是，相信喜歡收藏或投資鐘錶的你都會想知道市場的走向。摩根士丹利剛剛發佈了針對瑞士製錶業的年報，這份年度報告被視為是今年鐘錶市場指標之一。雖然由於這份報告是基於 2019 年度的銷售數據，因此並未計算當前疫情對瑞士製錶業的影響，但是仍有數個要點值得留意。

(圖片來源：Baselworld)

市場佔有率兩極化趨勢加速

芸芸眾多品牌中，當中只有七個名字的銷售量能突破10億瑞士法郎的大關，包括Rolex、Omega、Cartier、Longines、Patek Philippe、Audemars Piguet及Tissot。相比起2018年的數據，他們與第八位以下品牌的差距更是有擴大的趨勢。而在這些品牌中，勞力士的表現特別優秀，連同他們的姊妹品牌Tudor（帝陀），單是兩個品牌就佔據了 2019 年瑞士鐘錶市場的24.8%。而七大品牌以外，只有第八位的 Richard Mille 於上年達到了 20% 的銷售增長，有力挑戰在其之上的 「Billionaire Boys Club」。

此外，報告亦提到在前 50 位以外的 300 多個品牌，加起來只佔銷售總量的一成，更可見兩極化的方向。

(圖片來源：Baselworld)

私人企業壟斷市場

與其他消費品如汽車的市場完全相反，瑞士製錶業的龍頭都是私人企業。在 2019 年單是頭四位的私人品牌Rolex、Patek Philippe、Audemars Piguet和 Richard Mille 已經達到 35%市場佔有率，而且上年這些品牌的銷售表現都比 2018 年有所提升。

(圖片來源：Code41)

市場結構的改變

數據顯示入門級以及中價鐘錶的市場份額持續萎縮，相信與智能手錶越來越受歡迎有關，而且估計這個趨勢在2020年會繼續，對於主打中低價市場的牌子如 Swatch 將會是一個大挑戰。

近年智能手錶的技術和市場越趨成熟，有力與傳統鐘錶一拼的產品亦越來越多。(圖片來源：Baselworld)

至於名貴鐘錶的市場開始分得更仔細、更專門。由於近年的買家追求更獨特、更罕有的腕錶，因此品牌開始更常製作一些限量，或限時生產的型號。同時亦開始出現一些小型獨立品牌如 Code41，利用眾籌提供的資金與技術，製作一些設計感更重，更小眾的產品