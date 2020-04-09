【日本滑雪勝地】星級打造戶外勝地　Snow Peak＋隈研吾＋米芝蓮

說到行山，相信大家馬上就想到早前因為抗疫而引來大量的「忽然山友」，但不管如何培養起戶外興趣總是好的，除了健康，也能夠更了解我們所居住的地方，甚至打開探索世界的大門。說起戶外活動來，是因為對於戶外愛好者有一個好消息，就是即將於4月18日，在日本滑雪勝地長野縣白馬村開幕的綜合戶外樂園「Snow Peak LAND STATION HAKUBA」。

圖片來源：Snow Peak

一提起Snow Peak這個名字，可能熟悉日本品牌，或者喜歡山系單品的朋友會馬上知道，是來自日本新潟縣三條市的著名戶外品牌Snow Peak。品牌有著60年歷史，由山井幸雄於1958年創立，本來主理五金批發，而山井幸雄本身也是一位戶外愛好者，為了在登山時更得心應手，開始自家研發登山裝備，所以品牌的理念相當簡單直接，就是透過反複測試使用而做到用家為本，將產品機能、品質提升至極致，而大家用過之後，也會體驗到、也是Insider才會感受得到品牌所著重的細節，設計者也是用家，總是站在用家立場去思考，就是「The Snow Peak Way」宗旨。

圖片來源：Snow Peak

是次的「Snow Peak LAND STATION HAKUBA」是由品牌與白馬觀光局共同運營的，白馬村風景非常傲人，冬天是滑雪勝地，也曾是冬季奧林匹克運動會的舉辦之地。為何戶外愛好者定必要知道？除了因為Snow Peak這個品牌的信心保證，整個園區更是由星級建築師隈研吾操刀，本來今年舉辦的東京奧運主場館新國立競技場也是出自這位大師之手。而且設施內的餐廳亦由米芝蓮三星名廚石川秀樹所主理，光是這陣容已經談得上為人生必到。

園區目標成為「世界十大山區度假村」，而白馬村本身也威名遠播，但別以為是熱鬧的地方，原來在白馬周邊的大町市，竟因為有著高齡化的嚴重問題，目前人口密度每平方公里不到五十人，成為了「可能被消失的城市」。但同時，長野縣的居民也以少病長壽而聞名，有著好山好水，山景心曠神怡，被譽為「理想之鄉」。本來在今夏就會舉辦「北阿爾卑斯國際藝術祭」，接連「Snow Peak LAND STATION HAKUBA」的開幕絕對是2020年必到之地，但相信疫情的關係也會有不少影響，而身在香港的我們也難以動身，唯有先放入清單期待冬季雪景或下年吧！