【Mercedes-Benz GLB】七人車的舒適　越野車的性能

平治（Mercedes-Benz）目前售出的每三輛汽車之中，便有一部是 SUV。由此可見有較大車廂及儲存空間，及擁有 off-road 性能，泛用型強的 SUV 深受香港人歡迎。他們最新推出的 GLB 是旗下 SUV 系列的第八款型號，也是平治在此級別推出的第一輛七人車。而車如其名，GLB 的特點介符於小巧的 GLA 與中型大小的 GLC 之間，既擁有空間感與舒適性，又保持一定的靈巧活潑。

GLB 的外型粗獷、硬朗，越野風格明顯而線條簡潔，在路上非常威猛。汽車前後輪軸間有 282.9cm的距離，比本來已經主打空間感的 B-Class 還要多出約 10cm。而得益於 GLB 的車身較高，新配備的第三排座位可為身高 165cm左右的乘客提供舒適的空間，而這些座位的椅背亦可翻平，大大延伸車尾箱的空間。

平治的第一款七人 SUV。(圖片來源：Mercedes-Benz)

除了外型與空間感以外，GLB 的性能亦絲毫不用懷疑。配備2公升直列式四汽缸渦輪增壓引擎，能提供 224匹馬力，最大扭力可達 350 牛頓米，配合之下從靜止加速至時速 100 公里只需 6.9 秒。而它的 4MATIC 全時間四輪驅動系統能讓駕駛者可以根據路況，利用 DYNAMIC SELECT 按鈕改變汽車的扭力分佈。4MATIC 預設了三種設定 (Eco/Comfort - 80:20, Sport - 70:30, off road - 50:50)，以應付不同需要。同時系統在任何模式下亦會根據路面情況靈活改變，讓你能更好地享受駕駛的樂趣。

而如果你對越野駕駛更有需求的話，GLB 亦有提供一個額外的 Off-Road Engineering Package，加入了下坡速度管制系統 (DSR)，協助汽車在下坡時保持操控性。顯示屏則可題供圖像模擬路面情況如傾斜角度等資訊，讓駕駛者可更準確判斷前方的情況。

根據你的駕駛習慣， GLB 有不同的附加功能可以加裝。(圖片來源：Mercedes-Benz)